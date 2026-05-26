Violencia escolar en Córdoba: Educación aceleró capacitaciones tras el caso del alumno armado

El martes 20 de mayo, un alumno de 14 años ingresó a su escuela de barrio Centroamérica, en la ciudad de Córdoba, con un revólver calibre 22 cargado con cuatro balas. Lo exhibió ante sus compañeros y, según investiga la justicia, apuntó a uno de ellos. El hecho no terminó en tragedia: las autoridades del colegio activaron el protocolo de seguridad escolar, alertaron a la policía y el arma fue secuestrada sin que nadie resultara herido. El adolescente quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil. El Ministerio de Educación resolvió cambiarlo de institución.

El caso no ocurrió en el vacío. Sucedió semanas después de la masacre de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un estudiante abrió fuego dentro de su colegio secundario y dejó heridos de gravedad. Ese hecho sacudió al sistema educativo argentino y funcionó como acelerador de una política que Córdoba ya tenía en marcha pero que, admiten en el propio sistema, no había cobrado la urgencia que merece.

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La guía AcompañarCBA -cuyo nombre completo es Guía provincial para la intervención en protección ante situaciones complejas, trayectorias cuidadas y vulneración de derechos relacionadas con la vida escolar- fue publicada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en febrero de 2026, bajo la conducción del ministro Horacio Ferreyra.

Su elaboración involucró a distintas secretarías provinciales, colegios profesionales, organismos judiciales y docentes de escuelas públicas. El documento dedica un capítulo específico a la presencia de armas en el ámbito escolar y establece protocolos diferenciados según el tipo de arma, el nivel de riesgo y los actores institucionales que deben intervenir.

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Lo que cambió después de San Cristóbal no fue el instrumento, sino la velocidad con que el Estado lo empujó hacia las aulas.

"El gobierno recogió el guante después de lo que pasó en Santa Fe y está capacitando a los directivos, a los coordinadores de curso", contó a PERFIL CÓRDOBA un docente cordobés con más de una década de trayectoria en el sistema público provincial.

El mismo docente describe el episodio de barrio Centroamérica como una prueba concreta de que los mecanismos funcionan: "En un colegio de Córdoba un alumno llevó un arma y activaron los protocolos y pudieron resolver el conflicto sin que pasara a mayores".

Un 0800 que ahora sí atiende

Uno de los dispositivos que la guía AcompañarCBA centraliza es la línea gratuita de Escucha y Orientación Educativa, el 0800-777-3728, que funciona de lunes a viernes de 8 a 18. El número existía antes, pero según testimonios del propio cuerpo docente, su operatividad era errática.

"Llamé el 0800 esta semana por un problema que tuve con un padre y un alumno, y ahí nomás me contestaron y me ofrecieron capacitación", relató la misma fuente. "En junio vienen a capacitarnos al colegio. Lo que siempre estuvo ahora está funcionando. Tomaron conciencia de que estamos cerca de que nos pase y se toman todos los recaudos para minimizarlo".

La formación que incomoda

El responsable del proceso de capacitación docente es Juan José Castellano, director General de Bienestar Educativo de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior del Ministerio de Educación. Abogado, psicólogo, magíster en Sociosemiótica y en Bioética, Castellano trabaja en equipos interdisciplinarios en el ámbito estatal desde 2003, con paso por el Ministerio de Educación, SeNAF y Capital Humano.

Bajo su conducción, los docentes cordobeses reciben hoy formación específica para un escenario que hasta hace poco parecía reservado a las películas estadounidenses: qué hacer si un alumno ingresa a la escuela con un arma de fuego.

El docente consultado lo valora, pero no esquiva la tensión de fondo: "Me estoy capacitando para saber qué hacer si un alumno lleva un arma al colegio. Esa es la parte mala. Porque llegamos a un nivel de violencia que lo naturalizamos y nos capacitamos para sobrellevarlo".

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La afirmación condensa una paradoja que la propia guía AcompañarCBA refleja: no hay en sus páginas ninguna promesa de erradicar el conflicto. El documento habla de "minimizar riesgos", de "corresponsabilidad", de intervención "situada" y "flexible". La apuesta no es la utopía de la escuela sin violencia, sino la reducción del daño en un entorno que ya cambió.

"Sí lo puede minimizar", dice el docente. "Han tomado cartas en el asunto y están viendo cómo minimizarlo. La sensación es muy buena. Pero la parte mala es que naturalizamos algo que no tendríamos que naturalizar".

Qué dice la guía ante un arma de fuego

El capítulo de AcompañarCBA dedicado a la presencia de armas establece reglas básicas que los docentes deben internalizar. Ante un arma de fuego, el protocolo indica presumir siempre que es verdadera y está cargada, no tocarla ni manipularla -solo la fuerza pública puede retirarla-, llamar al 911 y a la línea de Seguridad de Escuelas del Ministerio de Educación, transmitir calma y comunicar a la familia.

Si el alumno muestra o manipula el arma, el protocolo agrega: pedir que apunte hacia un lugar seguro, solicitar que saque el dedo del gatillo y que coloque el arma sobre una superficie horizontal, y evacuar al resto de los estudiantes.

El caso de barrio Centroamérica no es el primero de este tipo en Córdoba. La escala de lo que ocurrió en San Cristóbal es de otra dimensión. Pero la secuencia de episodios -réplicas de armas, amenazas, conflictos escalados- dibuja una curva que los propios docentes reconocen como preocupante. La guía AcompañarCBA fue concebida, en parte, como respuesta anticipatoria a esa curva.