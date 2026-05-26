Córdoba en OFF: 25 de Mayo, más que una fecha patria con Pretto marcando la cancha en la capital

El viceintendente Javier Pretto encabezó un locro popular en el club General Paz Juniors. Se sumó el intendente Daniel Passerini y, a los pocos minutos cayó de visita el ministro provincial Miguel Siciliano. La convocatoria reunió a más de 1.400 personas en un estadio cubierto colmado, con presencia de dirigentes, instituciones barriales, organizaciones sociales y referentes comunitarios.

El almuerzo no pasó desapercibido en el tablero político cordobés: Passerini, Pretto y Siciliano compartiendo escenario, discursos y foto de unidad en medio de un contexto económico complejo y con la oposición empezando a mover fichas de cara al próximo turno electoral.

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El encuentro tuvo música en vivo, expresiones culturales y una fuerte apelación al sentido de comunidad. Participaron Los Pacheco y Jimena Anut, mientras que también estuvo presente Alina Akselrad, quien impulsa una iniciativa social para promover el intercambio de juguetes bélicos por recreativos.

En su discurso, Passerini buscó reforzar el mensaje de cercanía y construcción colectiva. El intendente —que apareció con una camiseta de la Selección Argentina obsequiada por Cristian "El Cuti" Romero— remarcó la necesidad de “priorizar Córdoba” y defender los espacios de encuentro entre vecinos, clubes e instituciones.

Pretto, en tanto, apeló al simbolismo patrio para darle volumen político al acto. “Cada fecha patria nos encuentra junto a amigos, instituciones y organizaciones sociales”, sostuvo el viceintendente, quien vinculó el legado histórico del 25 de Mayo con la necesidad de sostener “valores colectivos” y construir un proyecto de futuro para Córdoba basado en el esfuerzo compartido.

La lectura política dentro del oficialismo fue clara: Pretto mostró territorialidad, gestión coordinada y capacidad de movilización en un momento donde el peronismo cordobés busca reordenarse y consolidar liderazgos para la etapa que viene.

Juez salió a recorrer barrios y endureció el discurso contra el PJ

Del otro lado de la grieta provincial, Luis Juez aprovechó la fecha patria para desplegar una intensa recorrida barrial en distintos puntos de la capital cordobesa junto a militantes y dirigentes del Frente Cívico.

Con formato de “chocolateada patria”, el senador visitó barrios como Jerónimo Luis de Cabrera, Mercantil, Alberdi y Residencial San Carlos, donde mantuvo encuentros con vecinos y referentes seccionales. Pero detrás de la estética festiva apareció un discurso netamente electoral y confrontativo.

“No hay nada que nos desvele más que terminar con 28 años de peronismo”, lanzó Juez, dejando uno de los mensajes políticos más duros de los últimos meses contra el oficialismo provincial encabezado por Martín Llaryora.

El senador apuntó especialmente contra el uso de recursos públicos y cuestionó el gasto en publicidad oficial y redes sociales por parte de la Provincia. “En lugar de poner 48 mil millones de pesos en publicidad, la pondremos en los hospitales públicos”, afirmó.

También cargó contra la situación de Apross y el sistema sanitario provincial: “El gobernador gastó 7 mil millones de pesos en redes sociales y después dice que la plata no le alcanza para arreglar Apross o mejorar el salario del personal de salud”.

Además del tono crítico, Juez dejó otra señal política importante: abrió la puerta a resignar candidaturas personales en función de una estrategia opositora más amplia. “Si eso significa resignar la ambición personal de ser candidato, no tengo problema. Ninguna cuestión personal puede estar por encima del conjunto”, sostuvo.