Desesperada búsqueda de Agostina Vega en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora

La Justicia activó un pedido de paradero tras la desaparición de Agostina Madeleine Vega, una adolescente de 14 años vista por última vez durante la madrugada del domingo en la ciudad de Córdoba. La familia denuncia falta de avances en la investigación y reclama acceso urgente a cámaras de seguridad de la zona donde desapareció.

Según la denuncia presentada por su madre ante la Unidad Judicial 13, la joven salió de su casa ubicada sobre avenida Leandro N. Alem al 3700, en barrio General Mosconi, y desde entonces no volvió a comunicarse con su entorno. Al momento de desaparecer vestía un buzo bordó, jean negro y zapatillas blancas.

Qué se sabe hasta ahora

Según lo informado, Agostina salió cerca de las 22.30 y tomó un remis conducido por una persona conocida. El viaje terminó en la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, donde —según el chofer— la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años.

Siempre según esa versión, el hombre pagó el viaje y luego la adolescente habría subido a un Volkswagen Gol rojo sobre calle Del Campillo, entre Avellaneda y Urquiza. A partir de allí, no hubo más contacto con ella y su teléfono permanece apagado.

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A pesar de haber realizado la denuncia, La familia cuestiona demoras en la toma de testimonios y sostiene que todavía no pudieron acceder a imágenes de cámaras de seguridad que podrían resultar claves para reconstruir los movimientos de la adolescente. Gabriel Vega, el padre de la menor, aseguró que están realizando una búsqueda por cuenta propia ante la falta de respuestas inmediatas.

Cómo aportar información

Cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Agostina puede ser informado:

- al 911 ,

, - en cualquier dependencia policial o judicial ,

, - o al teléfono 3515192014, correspondiente a su familia.

Agostina vestía un buzo de color bordó, pantalón jean negro y zapatillas blancas.