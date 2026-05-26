Compró una caja de figuritas del Mundial y descubrió una insólita estafa: estaba llena de té de anís

Lo que parecía una oportunidad única para completar el álbum del Mundial terminó convirtiéndose en una de las historias virales más comentadas de las últimas horas. Un joven compró en Lima una caja aparentemente original de figuritas del Mundial, pero al abrirla descubrió que en realidad estaba llena de sobres de té de anís.

Según trascendió, el comprador adquirió la caja a un vendedor ambulante a un precio mucho más bajo de lo habitual. El empaque parecía auténtico y estaba cerrado, por lo que no sospechó que podía tratarse de una estafa.

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Con entusiasmo por sumar nuevas figuritas a su colección, llevó la caja a su casa y comenzó a abrirla esperando encontrar los clásicos sobres de Panini. Sin embargo, la sorpresa fue total.

Al romper los precintos y revisar el contenido, el joven descubrió que en lugar de paquetes de figuritas había decenas de sobres de té de anís cuidadosamente acomodados dentro de la caja.

Mundial 2026: empieza el intercambio masivo de figuritas del nuevo álbum

La escena rápidamente fue compartida en redes sociales y terminó explotando en plataformas como TikTok, Facebook y X, donde miles de usuarios reaccionaron entre la indignación y el humor.

Memes, bromas y reacciones virales

El episodio generó una catarata de memes y comentarios irónicos. “En Panini se están matando de risa”, escribió un usuario. Otros bromearon con frases como: “Te tocaron todas repetidas” o “el Mundial del aparato digestivo”.

Muchos usuarios también señalaron que el precio demasiado bajo debía haber sido una señal de alerta, mientras otros destacaron la creatividad detrás del engaño.

LB/ML