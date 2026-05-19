La Copa del Mundo de la FIFA 2026 generó el inicio del intercambio masivo de figuritas en las principales ciudades del mundo a menos de un mes del partido inaugural. Las convocatorias en espacios públicos registraron récords de asistencia debido a la expansión del torneo a 48 selecciones nacionales.

El nuevo formato modificó la estructura tradicional del coleccionismo e impulsó encuentros multitudinarios en plazas de la Ciudad de México, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.

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La empresa italiana Panini, fabricante oficial del producto, confirmó que el ejemplar de esta edición cuenta con una cifra histórica de 980 espacios para completar. Los puntos de encuentro espontáneos en las urbes replicaron dinámicas de mercados abiertos donde los usuarios dividieron sus pertenencias entre las categorías de comunes, difíciles y las denominadas "brillantes".

La plaza del Zócalo en la capital mexicana albergó a más de 15.000 personas durante el primer fin de semana de vigencia del álbum. Los asistentes organizaron filas por selecciones para agilizar la búsqueda de los números faltantes. Los organizadores locales del evento montaron estructuras con mesas temáticas divididas por confederaciones geográficas para ordenar el flujo de los ciudadanos.

En Buenos Aires, el Parque Rivadavia y la Plaza Barrancas de Belgrano concentraron a miles de fanáticos desde las primeras horas de la mañana. Los puestos de diarios zonales reportaron el agotamiento de los cargamentos de paquetes en menos de dos horas de iniciada la venta. La presencia de Lionel Messi en la lista de futbolistas argentinos desató la cotización diferencial de su imagen en los grupos de canje.

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"Tuvimos que duplicar la producción de las plantas de San Pablo y Módena para abastecer la demanda de los primeros quince días en América Latina", declaró Martín Blasi, director comercial de la firma para la región. El ejecutivo constató que el volumen de impresiones superó en un 40% a los registros de la edición de Qatar 2022.

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El incremento de 32 a 48 equipos participantes elevó de manera directa la cantidad de plantillas necesarias para finalizar la colección. Cada delegación nacional incluyó un total de 18 futbolistas, el escudo de la federación y la foto del equipo completo. Este factor matemático transformó la experiencia de los consumidores, quienes pasaron de requerir unas 600 unidades a rozar las 1000 piezas.

La distribución de las llamadas figuritas brillantes se redujo a una proporción de una por cada cuatro paquetes cerrados. Las corporaciones de venta minorista informaron que las cajas de 104 sobres no garantizaron el hallazgo de la totalidad de los estadios ni de las leyendas mundialistas. Esta escasez planificada por la compañía industrial obligó a los compradores a recurrir al intercambio presencial de forma masiva.

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Las plataformas digitales sirvieron como canal de coordinación para las citas en el territorio bonaerense. Grupos de mensajería instantánea con más de 5.000 miembros activos generaron coordenadas específicas de encuentro para sábados y domingos. Los especialistas del sector apuntaron que la dinámica presencial desafió la tendencia digital de los videojuegos de la actualidad.

¿Cuáles son las figuritas más buscadas por los coleccionistas?

El mercado informal de reventa y canje estableció valores específicos para determinados cromos de la colección. Las imágenes de las estrellas internacionales y los escudos holográficos de las naciones debutantes encabezaron el listado de las prioridades del público. Los usuarios llegaron a entregar bloques de hasta 50 unidades comunes a cambio de una sola pieza calificada como de alta demanda.

El fenómeno social impactó de igual manera en el público infantil y en el segmento de adultos mayores de 40 años. Las escuelas y los lugares de trabajo modificaron sus rutinas diarias para permitir espacios de socialización basados en el llenado del cuadernillo. Las autoridades escolares del área metropolitana emitieron recomendaciones para evitar conflictos comerciales dentro de los establecimientos educativos.