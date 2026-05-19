Feimann le contestó a la hija del vice de la Rural: "Podés comer todas las lechugas pero las vacas te dieron el lujo"

El periodista Eduardo Feinmann cuestionó con dureza a Milagros Pereda, hija del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, tras sus declaraciones públicas a favor del fin del consumo de carne.

A través de su programa que conduce en América, Feinmann replicó los dichos de la joven con una fuerte crítica hacia la contradicción entre su postura y el origen de los recursos familiares: "Tuvieron salud, educación y una fortuna gracias a la carne. Podés comer todas las lechugas y árboles enteros, pero las vacas que crió tu familia son las que te dieron el lujo", sentenció el conductor.

El cruce se originó a partir de una entrevista en el programa Ángeles y Demonios, donde Milagros Pereda, quien profesa el vegetarianismo, se refirió a la actividad ganadera de su padre y al cambio en los hábitos de consumo. En sus declaraciones, la joven afirmó: "Mi papá viene de familias y generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea. Sabe y es súper consciente de que hay que ponerle un fin a esto". En ese sentido, concluyó de manera categórica: "Mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne".

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La hija del vicepresidente de la Rural dijo que "el futuro tiene que ser sin carne" y su padre salió a responderle

Ante la repercusión de los dichos de su hija, y en medio de un contexto de debate interno dentro de la Sociedad Rural por la conducción de la entidad, Marcos Pereda utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para fijar su posición y aclarar su postura empresaria e institucional.

"Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla", manifestó el dirigente agropecuario. No obstante, marcó una clara diferencia respecto al pensamiento de la joven y ratificó su rol en el sector: "Siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país". Posteriormente, en declaraciones radiales, el empresario buscó dar por terminada la controversia manifestando de forma directa: "Me encanta un buen bife de chorizo".

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