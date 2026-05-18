Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y candidato a presidente de la entidad, debió salir a hablar en público luego de que su hija, Milagros, revelara que parte de su familia es vegetariana y que su padre "sabe que el futuro tiene que ser sin carne".

"Mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne", sostuvo la joven durante una entrevista en el podcast Ángeles y Demonios y profundizó: "Mi papá viene de generaciones de productores de ganadería pero está cortando esa línea, sabe y es súper consciente de que hay que ponerle un fin a esto".

Luego, la joven diseñadora amplió: "Gran parte de esa influencia también fue de mi mamá que es vegetariana y algunos de mis hermanos también. Cuando estás más cerca de estas industrias tenés más realidades y entendés más lo que está generando y creo que un poco eso fue lo que nos hizo pegar un volantazo para el otro lado".

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A partir de estas declaraciones, Pereda salió a responder en su cuenta de X: Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país".

El hombre, que actualmente se encuentra enfrentando al presidente de la SRA, Nicolás Pino, para ocupar su lugar en la entidad, amplió: "Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no sólo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo".

"Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto", cerró con respecto al tema que profundizó la interna en la entidad tras conocerse las declaraciones de la joven en diálogo con Angie Landaburu.

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La hija de Pereda es una joven diseñadora con un foco en la sustentabilidad del ambiente, con una marca que crece en el plano internacional, y que suele manifestar su postura de defensa al medioambiente. Durante la entrevista destacó su crianza como un pilar fundamental en el desarrollo de su postura.

"Siempre vivimos rodeados de naturaleza y de animales. Viví gran parte de mi infancia en el campo, mi papá también trabaja en el campo, entonces siempre estuve muy cerca de la naturaleza y estuvimos muy conectados con los animales que teníamos a nuestro alrededor", detalló.

Luego, profundizó: "Yo nunca me di cuenta que esas cosas eran parte de la educación y formación que nos estaban dando, hasta que de repente crecí y fue como 'yo tengo esta relación con los animales no los quiero comer' y naturalmente me convertí en vegetariana".

AS/fl