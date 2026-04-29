La interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA) sumó un nuevo capítulo tras el conflicto por la digitalización de los registros genealógicos, un sistema clave para la actividad ganadera. En este contexto, este medio se comunicó con el vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda.

Marcos Pereda contextualizó la disputa interna y la vinculó a la intención del presidente de extender su mandato: “Esta interna, que cada vez es más pública, está dada porque el presidente actual quiere extender su mandato más allá de lo que indica el estatuto”.

La gestión de los contratos fue una maniobra exclusiva del presidente de la SRA

También buscó despegarse de las acusaciones sobre el contrato del sistema: “Estos contratos los lleva adelante el presidente y su equipo. Acá no hay ninguna duda de esto”. Sobre la misma línea, remarcó: “Yo no tengo nada que ver con esto”.

El eje del conflicto es la implementación fallida del nuevo sistema de registros genealógicos, considerado el principal servicio de la entidad. En este contexto, Pereda planteó que, “tener acá un defecto tan importante como el que están teniendo genera un malestar para todos los cabañeros”.

El costo del proyecto llamó la atención de algunos funcionarios

Uno de los puntos más sensibles es el costo del proyecto. Asimismo, reveló que, “el presupuesto original era menos de un millón de dólares y hoy se sabe que estamos ante un gasto total que está por encima de eso, claramente por encima de los 3 millones de dólares”.

Además, el entrevistado cuestionó los mecanismos de control: “Los pagos se hacen contra realización parcial de los trabajos y si la contraprestación no es la adecuada entonces no se paga. Esto es puramente gestión”. En ese sentido, responsabilizó directamente a la conducción: “La gestión depende de Pino, de Echeverri y de otros más”.

Mientras avanza una instancia de mediación, puso el foco en resolver el problema operativo: “Lo importante es resolverle el tema a los socios y lo judicial no sirve a nadie”. A su vez, advirtió que, “si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros a partir de septiembre”. También criticó el enfoque de la actual gestión: “Acá lo que hay que hacer es solucionar los problemas al socio y eso se hace agarrando el problema, no pasándoselo a otro”.