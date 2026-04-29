Argentina refuerza su presencia en Estados Unidos en la semana de la carne

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt, habló con Canal E y analizó que la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos abrió con expectativas positivas para el sector exportador, en un contexto de ampliación de cuotas y búsqueda de nuevos negocios.

Breitschmitt explicó que la iniciativa es el resultado de un trabajo de largo plazo. “Esto es un trabajo que viene de hace tiempo, desde que se empezó a hablar de que se podía ampliar la cuota en Estados Unidos”, afirmó. Sobre el objetivo de la misión, sostuvo que buscan “poder ser una opción más para este mercado”.

Crece la importancia del mercado cárnico argentino para Estados Unidos

Asimismo, remarcó que Estados Unidos presenta condiciones favorables por necesidades propias de abastecimiento. “Tienen necesidad de carne en Estados Unidos, han caído su producción también”, señaló, y agregó: “Estamos aquí tratando de poner en evidencia que la carne argentina es una buena opción también para ellos”.

Breitschmitt destacó la mejora en exportaciones a ese destino. “El año 2025 fueron redondeando 45 mil toneladas. En el año 2024 habían sido 35 mil toneladas. Eso indica ya un poquito que estamos mejorando”, sostuvo.

Se amplían las cuotas de comercio con Estados Unidos

También remarcó el dinamismo reciente tras la ampliación de cuotas: “Al 22 de abril ya van casi 20 mil toneladas, algo más de 20 mil toneladas entre la cuota vieja y la cuota nueva”. Uno de los datos salientes fue que la misión ya dejó acuerdos comerciales. “Lo concreto es que ya el primer día hubo exportadores argentinos que han podido cerrar negocios concretamente”, reveló.

Sobre cómo profundizar oportunidades, el entrevistado enfatizó en que el desafío es adaptarse a estándares y demanda del comprador. “Primero es cumplir, mantener la calidad, ser estándares. Si piden una cosa, mandar eso”, afirmó.

Asimismo, advirtió que el mercado estadounidense exige uniformidad y precisión. “Son muy estructurados”, dijo, y agregó: “Necesitan que el producto sea siempre de la misma manera”.