Miguel Schiariti advirtió que el boom exportador de carne “puede cortarse en cualquier momento”

La exportación de carne vacuna argentina registró un crecimiento del 54% durante el primer trimestre del año y alcanzó cifras récord en ingreso de divisas. Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, explicó que este incremento responde, principalmente, al acuerdo comercial impulsado entre Donald Trump y Javier Milei, además de la caída de la producción estadounidense por problemas climáticos.

En ese contexto, detalló: “Cerquita del millón de toneladas y trajimos 1.000 millones de dólares en los primeros tres meses. Es un récord para los primeros tres meses del año”. Según explicó, la sequía que afecta al norte de Estados Unidos redujo la producción de carne y obligó al país norteamericano a importar carne magra para la elaboración de hamburguesas.

Sin embargo, Schiariti remarcó que el entendimiento bilateral presenta un alto grado de incertidumbre política. “No es un acuerdo nación-nación, sino es un acuerdo Trump-Milei, es decir, puede cortarse en cualquier momento”, sostuvo, al advertir que se trata de una decisión unilateral y no de un tratado aprobado por los congresos de ambos países.

El impacto del clima sobre la producción ganadera

El titular de CICCRA señaló que las condiciones climáticas de los últimos años afectaron fuertemente al stock ganadero argentino. La sequía de 2023 y las inundaciones registradas entre 2024 y 2025 provocaron una fuerte caída en la cantidad de terneros nacidos.

En ese sentido, afirmó: “El stock en tres años cayó el 6%, esto es producto de problemas climáticos”.

Además, explicó que las vacas mal alimentadas reducen sus niveles de fertilidad, lo que impacta directamente sobre la producción futura.

Schiaritti recordó también las pérdidas históricas registradas durante los años 2007 y 2009: “Habíamos perdido 12 millones y medio de cabezas, de las cuales solo hemos recuperado 4 millones”. Según indicó, recomponer el stock ganadero demandará al menos cinco años y requerirá financiamiento y decisión política para incrementar la producción.

Consumo interno y precios de la carne

Respecto al mercado interno, Schiariti destacó que el consumo de carne vacuna creció cerca de un 5% en los últimos meses, luego de dos años de caída sostenida. “El hecho de que haya cambiado la tendencia ya eso solo es una muy buena noticia”, afirmó.

Además, consideró que los precios comenzaron a estabilizarse: “Daría la sensación que los precios no tienen mucha elasticidad para crecer”, explicó. Para el empresario, los consumidores ya comenzaron a adaptarse a los nuevos valores de la carne en mostrador.

Finalmente, propuso aumentar el peso promedio de faena como herramienta para expandir rápidamente la producción nacional. Según calculó, sumar 50 kilos por animal permitiría incrementar en un 20% la producción total de carne argentina.