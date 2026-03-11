Interna en la Sociedad Rural: Nicolás Pino cruzó al vicepresidente que lanzó su propia candidatura

La novela de la interna en lo más alto de la conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sumó un nuevo capítulo este miércoles. Su vicepresidente, Marcos Pereda, cuestionó la posibilidad de que Nicolás Pino se presente a un nuevo mandato al frente de la entidad. La respuesta de éste no se hizo esperar y afirmó que está considerando postularse para las elecciones del próximo 9 de septiembre.

Pereda, junto a Santos Zuberbühler, presentaron en Expoagro al movimiento “Renovación con Unidad”, que aspira a conducir la entidad a partir de las próximas elecciones que se realizarán.

“Ante los desafíos que presenta el mundo moderno y la Argentina, y la necesidad de adaptar las instituciones a las nuevas demandas de los socios, creemos que podemos hacer nuestro aporte y ofrecer una alternativa en términos de representación”, afirmó Pereda.

En relación con la posibilidad de que Pino se postule para la reelección al frente de la SRA, Pereda señaló que “avanzar hacia un cuarto mandato presidencial consecutivo se aparta del criterio de calidad institucional que inspiró ese proceso”.

El dirigente argumentó que “no es una cuestión personal; es la defensa de un principio y de una forma de conducción basada en reglas claras y previsibilidad”.

Según Pereda, su oposición “no implica desconocer lo mucho y bueno que se ha hecho”, pero remarcó que la entidad necesita madurez, previsibilidad y unidad, dejando atrás los sectarismos y el internismo permanente”.

La respuesta de Nicolás Pino

”Frente a las declaraciones del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad”, señaló Pino en un extenso posteo en su cuenta de X.

“Hoy mi foco y prioridad está en resolver la agenda del campo. Estoy motivado y me entusiasma tener un nuevo período para completar lo que venimos construyendo: lo evaluaré en los próximos días y tomaré una decisión al respecto”, agregó el dirigente.

Sobre este mensaje, Pereda sostuvo que “con sorpresa advierto que el presidente de la SRA hace una declaración cerrada a comentarios” y añadió que “no encuentro aún los motivos por los que no hace referencia a los tres mandatos que lleva como titular de la entidad y cuál es la razón por la que aspiraría a un cuarto”.

Controversia por la reelección de Pino

Pocos días atrás, la Sociedad Rural Argentina comunicó a sus socios que "Nicolás Pino se encuentra legalmente habilitado para postularse como candidato a presidir la entidad para el período 2026-2028". Y añadió: "La actual conducción de la SRA siempre ha actuado, y así seguirá haciéndolo, conforme a derecho, con altos estándares éticos, a la altura de la historia, presente y futuro de nuestra entidad", afirmaron.

La entidad explicó que en 2023 se llevó adelante una reforma del estatuto donde se eliminó la posibilidad de reelección indefinida de sus autoridades, estableciendo un límite máximo de tres períodos consecutivos.

Argumentan que el cambio estatutario de la Asamblea se inscribió ante la Inspección General de Justicia (IGJ) el 20 de julio de 2023, fecha a partir de la cual adquirió vigencia. El 19 de junio de 2025 la IGJ determinó que el mandato actualmente vigente (2024-2026) debe ser considerado como el primero para tomar en cuenta la nueva limitación estatutaria y Pino estaría habilitado para el segundo mandato, en lugar del cuarto como sostienen otros socios.

