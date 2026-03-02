El flujo de dólares del campo y la agroindustria, principal complejo exportador del país, mostró una fuerte desaceleración en febrero de 2026 y enciende señales de alerta sobre el ritmo de acumulación de reservas. Las empresas del sector agroindustrial informaron que liquidaron US$ 1.289 millones en el segundo mes del año, lo que representó un 30% menos que en enero y 41% por debajo de febrero del año pasado, según comunicado oficial de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Creció la exportación con valor agregado, pero la mitad es soja y Vaca Muerta

El dato impacta de lleno en el mercado cambiario, en momentos en que la oferta de divisas es clave para sostener la estabilidad del dólar y reforzar la posición del Banco Central. Vale señalar que en lo que va de 2026, el acumulado asciende a US$ 3.140 millones, cifra que representa una caída interanual del 26%

La explicación de CIARA: Menos días hábiles y paro nacional

Al referirse a la baja, desde CIARA-CEC explicaron que febrero tuvo solo 15 días hábiles efectivos, afectados por feriados y por un paro nacional del sector aceitero vinculado al debate parlamentario de la Ley de Modernización Laboral- Esa combinación redujo significativamente el ritmo operativo y, en consecuencia, la liquidación mensual.

Soja en la zona núcleo: se pierden 600.000 toneladas por efecto del clima

El complejo oleaginoso–cerealero representa cerca del 48% de las exportaciones argentinas, por lo que cualquier variación en su desempeño tiene impacto directo en la macroeconomía. Menos liquidación implica menor ingreso de divisas comerciales y una presión adicional sobre el frente cambiario.

Impacto en dólar y reservas

En un contexto donde el Gobierno apuesta a consolidar la estabilidad financiera con superávit comercial y mayor oferta privada de dólares, la merma de febrero introduce un factor de incertidumbre. El agro es el principal proveedor genuino de divisas y su dinámica condiciona tanto la evolución del tipo de cambio como la acumulación de reservas.

Si bien marzo y abril suelen ser meses de mayor liquidación por el avance de la cosecha gruesa, el desempeño de febrero muestra la sensibilidad del flujo exportador ante factores operativos y políticos.

La pregunta que empieza a instalarse en el mercado es si se trató de un fenómeno puntual por calendario y conflicto sindical o si anticipa una dinámica más cautelosa del sector exportador en el inicio del año.

