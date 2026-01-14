Nicolás Pino: "El acuerdo con la UE nos hará aumentar un 30% la producción de carne"

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, aseguró que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur aumentará en un 30% la producción de carne” y lo definió como "una gran noticia para el campo". En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), agregó: "Se necesita la previsibilidad y la confianza de que no solo vamos a vender más, sino que vamos a poder vender mejor nuestros productos, y eso no es menor".

Nicolás Pino es técnico en Producción Agropecuaria por la UCA y productor ganadero, con actividad tanto en Buenos Aires como en Entre Ríos. Es el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina, cargo que ocupará hasta septiembre de este año, cuando se realicen las elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la entidad.

Creo que no podría decirse que el año comience mejor para el campo con el acuerdo Unión Europea–Mercosur, especialmente ya con la cantidad de carne que el acuerdo con Estados Unidos permitía exportar. Ahora se agrega Europa. Debe ser una noticia muy esperada por el campo y me gustaría especialmente conocer tu opinión.

Sí, estás describiendo perfectamente bien este acuerdo que llega a su fin después de firmarlo tras 25 o 30 años. Para la Argentina me parece que es una gran noticia y, puntualmente para el campo. Lo que viene para adelante es un desafío enorme, porque la Unión Europea es el segundo o tercer lugar de mayor consumo, y un consumo que es una potencia enorme. Que hayan visto en la región y en la Argentina, de manera particular, esta posibilidad de intercambiar nuestros productos es un desafío muy grande, que requiere también mucha responsabilidad por parte de los productores argentinos, porque lo que viene para adelante puede llegar a ser asombroso.

Por un lado estaba la oposición clásica de los agricultores franceses. Por el otro lado, Italia termina desempatando a favor del acuerdo. Tanto Italia como Francia hacen de la exportación de productos alimenticios, de su cocina, una clave fundamental de las exportaciones y de la producción de su país. Es decir, estamos hablando de países que han construido marcas a través de productos de consumo culinario enormes. Esto plantea para la Argentina la posibilidad no solamente de la exportación de materias primas, sino de pegar un salto y tener la posibilidad de producir también enormes exportaciones de productos elaborados, como son para Italia y para Francia todos los productos alimenticios.

Seguro que sí, lo estás describiendo perfecto. El abanico es tan grande y la posibilidad de comerciar con la Unión Europea es tan potente que eso va a provocar dar un paso más en lo que hacemos dentro de los productores argentinos y de nuestro comercio. No solo en granos o carne de determinada manera, sino también ponerle más valor a nuestros productos. Se necesita la previsibilidad y la confianza de que no solo vamos a vender más, sino que vamos a poder vender mejor nuestros productos, y eso no es menor. Hay que entender que cuando uno exporta también necesita importar, porque de eso se trata en estos convenios, de ida y de vuelta. Se trata de que se generen condiciones para también permitir importación de ciertas cosas que seguramente van a ser interesantes para nosotros. Es un desafío muy lindo el que vamos a asumir.

El mayor país del Mercosur y diríamos incluso el mayor país en tamaño, incluyendo a la Unión Europea, es Brasil. ¿Cómo es la relación de ustedes con los equivalentes en Brasil? ¿Has tomado contacto durante todo este proceso de negociación del acuerdo común Unión Europea–Mercosur? ¿Quién tiene más oportunidades o hay oportunidades diferentes dependiendo de lo que cada uno de los campos de cada país produce?

La Sociedad Rural Argentina forma parte de una institución que se llama FARM, que son las federaciones de asociaciones rurales del Mercosur, algo que ya tiene muchos años de historia. Así que el vínculo con nuestros pares brasileños, uruguayos, paraguayos, y otros países que se suman, como Chile o Bolivia, es muy de ida y vuelta, permanente. Y como es Brasil, todo grande, todo volumen y todo cantidad, seguramente también ellos están evaluando qué bondades va a tener este nuevo convenio, este nuevo pacto que vamos a hacer con la Unión Europea. Brasil es el mayor exportador de carne del mundo en este momento y un gran productor. Yo creo que va a haber oportunidades para todos.

Y hay un paso que no es menor: todo esto tiene que ir también al Congreso. Eso tiene que ir al Congreso nuestro acá en la Argentina y al Congreso de la Unión Europea en Bruselas. Necesita una aprobación legislativa y, en esa aprobación vendrán algún tipo de condiciones comerciales. Entonces hay que esperar que se firme el acuerdo, poder ver bien qué tipo de condicionamientos podemos llegar a tener y, a partir de ahí, elaborar planes a futuro.

Pero en lo que hacemos nosotros, que es todo a futuro y sin saber qué va a valer lo que vamos a vender, se abre una puerta de estas te da ganas de decir: “Voy a invertir en unas vacas más porque sé que mi producto lo voy a poder comercializar seguro”. No solo es importante vender, sino vender mejor.

¿Cómo se compara la apertura de venta de carne específicamente a Estados Unidos en el último acuerdo que se realizó respecto de esto es muchísimo más chica que esto del Mercosur–Unión Europea, específicamente para el tema de la carne? El acuerdo con la UE trasciende a todo tipo de productos, pero en lo que tiene que ver con la carne, la apertura de esa cantidad de toneladas hacia Estados Unidos, comparada con la posibilidad que se pudiera plantear en Europa, ¿son comparables y en qué dimensión puede llegar a ser comparable?

Nosotros somos proveedores de Europa de carne de altísima calidad. Tenemos la famosa cuota Hilton, de casi 30.000 toneladas, que seguramente se pueda ampliar ese volumen. Y, si no es cuota Hilton, hay otro tipo de cuotas que también Argentina exporta. Eso va a dar la posibilidad de que los que nos dedicamos a engordar una vaca o criar una vaca tengamos esa sensación de que podemos aumentar nuestro producto, porque va a hacer falta que nosotros también aumentemos los niveles productivos de la Argentina.

No nos olvidemos que Argentina es un país con un altísimo consumo de carne. Comemos mucha proteína, así que vas a tener que abastecer el mercado interno, pero también a Estados Unidos, y cuando venga esto de Europa, te va a dar para decir: “Voy a tener que salir a producir un millón más de toneladas de carne porque no voy a dar abasto”.

¿Un millón sería qué porcentaje más sobre lo actual?

Un 30% más o menos. El acuerdo con la UE nos hará aumentar un 30% la producción de carne.

