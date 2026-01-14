Con el fin de evaluar el contexto internacional en el que se firmará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, previsto para el 17 de enero, este medio se comunicó con el analista político, Federico González.

Al describir el marco global, Federico González relativizó el impacto inmediato del acuerdo: “Creo que el contexto es que parece una gota en un océano, un poco exagerado. Es decir, hay tanto ruido geopolítico, digamos, de lo macro, que no deja de ser un tema micro”. Aunque aclaró que, “lo cual no quiere decir que no sea importante”.

Repercusiones de la ausencia de Lula en la firma del acuerdo

En relación con la ausencia de definiciones sobre la presencia de Lula en la firma, señaló: “Yo creo que todavía no se decidió, de acuerdo a la última información que yo tuve”. Y consideró que las tensiones bilaterales son evitables: “Me parece que son de esos conflictos que son de conflictos innecesarios”.

En ese sentido, González afirmó que, “la enemistad de Milei con Lula es unidireccional” y remarcó que, “los intereses de un país tienen que estar por encima de las simpatías personales”.

La ideología de Javier Milei

También apuntó contra el enfoque ideológico de Javier Milei: “Me parece que Milei, fundamentalmente, todo lo que no tenga su signo es sospechoso de ser lo contrario”. Sobre la misma línea, agregó: “Creo que Milei tiene sus amigos, a los que adora, y a los que no están dentro de esa línea siempre están sospechados por lo mismo”.

Sobre la posibilidad de una escalada del conflicto con Brasil, el entrevistado comentó: “Yo, sinceramente, creo que no”. En ese sentido, comparó el estilo presidencial con el de Trump: “Tiene cierto estilo parecido al de Trump, que va con los tapones de punta y después afloja un poco”. En ese marco, sostuvo: “Me parece que Milei tiene el botón pragmatismo, acá hay que parar”.

Respecto a la presencia de Milei en la firma del acuerdo, consideró que es una señal relevante: “A mí me parece importante, porque es un acuerdo importante”. A su vez, subrayó que, “con el estilo de Milei podría haber dicho, no voy”, pero aun así decidió asistir.