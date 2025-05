“El sorprendido soy yo”: Marcos Pereda reacción a la intención de reelección Pino en la Sociedad Rural

En medio de un conflicto dentro de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, conversó con Canal E y se refirió abiertamente a las internas por la futura presidencia. “El sorprendido soy yo”, dijo, en respuesta a las declaraciones de Nicolás Pino, actual titular de la SRA, quien cuestionó su supuesto apuro por sucederlo.

La polémica se encendió tras un evento en Azul donde Nicolás Pino se mostró molesto con las intenciones de Marcos Pereda de avanzar hacia la conducción. “No me sorprende la intención o la impaciencia que tendría Marcos Pereda en llegar a la presidencia de la Sociedad Rural, sino los tiempos, los modos”, dijo Pino. Al respecto, Pereda contestó: “Eso sí me sorprende a mí, porque en el estatuto claramente dice que son tres periodos consecutivos y no más”.

Sobre la posibilidad de un nuevo mandato para Pino, Pereda advirtió: “Este es el tercer periodo que estamos transitando juntos, con lo cual lo natural es que él no pueda seguir”. También expresó que, en caso de intentarse una interpretación forzada del estatuto, “habrá que ver qué es lo que define Nicolás”.

Pese a las diferencias internas, Pereda buscó bajarle el tono al conflicto: “Creo que estas cosas más vale manejarlas internamente”. Sin embargo, remarcó: “Estar pensando un año y medio antes que él quiere quedarse otro periodo más sería uno de los presidentes con mayor extensión de plazos”.

Continúa el reclamo contra las retenciones

En cuanto a la situación del agro, uno de los temas centrales que atravesó el reciente Congreso de CRA fue la eliminación de las retenciones. “La retención es realmente un impuesto discriminatorio, gravoso y disruptivo”, aseveró, y pidió una hoja de ruta clara para su reducción: “Hace falta que nos indiquen cuál es el camino para esta baja”.

La Expo Rural de Palermo, que se celebrará en julio, genera expectativas de anuncios en este sentido. “Esperemos que nos presenten de alguna forma por lo menos una baja escalonada que sea significativa y que verdaderamente aliente la producción, el empleo y las exportaciones”, afirmó el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina.

Respecto a las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que minimizaron el peso del agro en la economía, expresó: “La Secretaría de Agricultura y Agroindustria conoce perfectamente el campo, simplemente que se comuniquen mejor entre ellos”.