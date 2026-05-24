Messi salió con aparentes molestias durante el partido del Inter de Miami y encendió las alarmas a 17 días del Mundial

Lionel Messi se retiró lesionado este domingo durante el partido que el Inter Miami le ganó por 6-4 a Philadelphia Union en el Chase Stadium, lo que generó un estado de alerta en el seleccionado nacional a 17 días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

El "10" sintió un dolor agudo en la región posterior de su pierna izquierda y solicitó la sustitución de manera inmediata cuando transcurrían los 28 minutos del segundo tiempo. Los plazos de rehabilitación estándar para un desgarro muscular demandan un mínimo de 21 días de inactividad.

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El rosarino abandonó la cancha con severas dificultades para caminar y se trasladó directamente hacia los vestuarios de la franquicia de Florida. La dolencia física ocurrió en lo que significó el cierre de la primera etapa de la Major League Soccer, certamen que ingresó en un receso con el objetivo de ceder a los profesionales para la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

El cuerpo médico del equipo estadounidense inició los estudios clínicos pertinentes para diagnosticar el grado exacto de la afección muscular en los isquiotibiales del futbolista. La gravedad del cuadro clínico determinará los plazos de recuperación del deportista, cuyo debut oficial en el torneo ecuménico de la FIFA está pautado para el próximo mes de junio.

El "10" sintió un dolor agudo en la región posterior de su pierna izquierda

El cuerpo técnico albiceleste mantiene contacto permanente con las autoridades sanitarias de la institución de Miami para coordinar el seguimiento de los exámenes complementarios. Las próximas 48 horas resultarán fundamentales para determinar si se trata de una contractura fuerte o de una ruptura fibrilar que comprometa su presencia en la inauguración oficial del campeonato del mundo.

El seleccionado argentino iniciará formalmente sus entrenamientos grupales en los próximos días de cara al certamen máximo, fijado para comenzar el jueves 11 de junio. La situación física de la principal referencia ofensiva del combinado nacional altera los planes del cuerpo técnico.

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La ventana de inscripciones definitivas para la competencia finaliza en el corto plazo, dado que el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni debe oficializar la nómina final de 26 convocados el próximo 2 de junio.

El atacante, sustituido por el juvenil Mateo Silvetti, completó su participación en el cotejo tras haber brindado dos asistencia al delantero Germán Berterame para el descuento transitorio del Inter Miami, que perdía el encuentro y finalizó con un marcador favorable tras los goles de Luis Suárez y Rodrigo De Paul.