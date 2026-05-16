Cómo los argentinos están influenciando el Mundial: el fenómeno que provocó Messi en Nueva Jersey

El Mundial FIFA 2026 está generando fuertes repercusiones en Estados Unidos, un país que no era muy aficionado a este deporte hasta que el fenómeno Lionel Messi cambió todo, como acaba de demostrar la decisión tomada por la localidad de Berkeley Heights, un suburbio de Nueva Jersey de crear la Leo Messi Way.

Según La Nación, se trata de un tramo de la calle Sherman Avenue que, temporalmente, se renombró para reconocer la influencia deportiva, social y cultural que el jugador argentino provocó desde el 2023, cuando se sumó a la Major League Soccer.

Lionel Messi en Inter Miami

Esta modificación forma parte de una serie de medidas que coordina el BH FIFA World Cup 26 Task Force, un equipo formado por comerciantes, escuelas y autoridades municipales que intenta potenciar la economía local.

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El cartel se colocó junto al “Patria Station Café”, un negocio creado por la artista argentina Carolina Zokalski, otra referente de nuestro país en el extranjero, que se convirtió en una cita obligada para la comunidad albiceleste y todos los aficionados al fútbol de la zona.

Se eligió Berkeley Heights por un motivo muy simple: la localidad está ubicada a solo 40 kilómetros del MetLife Stadium, en East Rutherford, el sitio donde se jugará la final del certamen el domingo 19 de julio de 2026.

La distinción otorgada a Messi está reservada para grandes referentes políticos o históricos, confirmando el inmenso lugar que ocupa hoy el astro argentino en suelo estadounidense.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro

Lionel Messi habló de su futuro profesional y del Mundial FIFA 2026

Lionel Messi afirmó que seguirá jugando al fútbol. "Es mi manera de ser y porque me gusta lo que hago. Primero porque amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Y porque después soy competitivo, me gusta ganar a todo. Ni a mi hijo en los jueguitos lo dejo ganar a veces”.

Para luego sumar: “Es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí. Muchas veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder, pero también es lo que me llevó a ser quien soy”.

Lionel Messi

Sobre el Mundial de Fútbol 2026, reconoció: “Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales”.

Un matemático de la UBA calculó las chances de Argentina en el Mundial

Y sumó: “Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa”.

Evaluando a la Selección Argentina, el astro no dudó en decir que “llega bien. Si bien hoy hay muchos chicos los cuales están pasando por lesión o por falta de ritmo, cuando el grupo está junto quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”.

Para luego pedir: “Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos. Va a ser difícil también para el que venga. Somos un país que exige y que ante la mínima quiere cambiar todo”.