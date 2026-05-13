Juan Venturino: “Estados Unidos es el único país en el mundo que le va bien cuando le va mal”

La escalada en Medio Oriente volvió a encender alarmas internacionales tras el ultimátum lanzado por Irán a Estados Unidos. En ese contexto, el analista internacional, Juan Venturino explicó que el escenario actual responde a “guerras híbridas” y sostuvo que los ultimátums “sirven hasta ahí nomás” en conflictos de este tipo. Además, remarcó la contradicción histórica de Washington: “El principal promotor de la paz en el mundo es el único que ha hecho guerras en los últimos cincuenta años”.

El especialista señaló que las exigencias iraníes incluyen el retiro total de Estados Unidos de la región y el reconocimiento de una derrota militar, aunque consideró improbable que eso ocurra. A su vez, destacó diferencias dentro del propio aparato estadounidense: “Buena parte del Pentágono no coincidió en esta empresa de atacar a Irán”, afirmó.

Venturino también vinculó la agenda internacional de Donald Trump con los problemas internos que atraviesa el mandatario norteamericano. Según indicó, el republicano necesita desviar la atención mediática del caso Epstein: “Trump necesita que se hable menos del caso Epstein y de quienes estarían vinculados a esta red”.

Estados Unidos, guerra e impacto económico

Al analizar las consecuencias económicas del conflicto, Venturino aseguró que Estados Unidos mantiene una ventaja estructural por el rol global del dólar. En ese sentido, resumió: “Estados Unidos es el único país en el mundo que le va bien cuando le va mal”.

El analista explicó que cada crisis internacional impulsa la demanda de bonos del Tesoro norteamericano, fortaleciendo el financiamiento estadounidense incluso en medio de escenarios bélicos. “Cuando hay guerra, aumenta la inestabilidad y mucha gente sale a comprar deuda de Estados Unidos”, detalló.

Asimismo, cuestionó el funcionamiento de la economía global por no contemplar las “externalidades negativas” de los conflictos armados. Para Venturino, el sistema económico “le pone precio a casi todo, menos a lo que hace mal”.

China, Trump y la disputa por el poder global

Respecto al vínculo entre Donald Trump y Xi Jinping, el especialista consideró que ambos países buscarán reducir tensiones comerciales y geopolíticas. Aunque recordó que Trump inició su mandato con amenazas de aranceles del 100% contra China, señaló que ahora Washington necesita acuerdos de corto plazo.

En esa línea, proyectó un crecimiento imparable de la industria automotriz china: “Dentro de diez años el 70% del parque automotor mundial va a ser chino”, afirmó.

Por último, Venturino sostuvo que el conflicto en Medio Oriente también estará presente en la agenda bilateral entre China y Estados Unidos, especialmente por la importancia estratégica del Estrecho de Hormuz para el comercio energético global. Sin embargo, remarcó que Beijing cuenta con mayores márgenes de maniobra para garantizar su abastecimiento.