Motochorros, persecución y un botín insólito: $700.000 en figuritas del Mundial FIFA 2026

La fiebre por las figuritas del Mundial de la FIFA 2026 terminó cruzándose con el mundo del delito porteño. En las últimas horas, efectivos de la Policía de la Ciudad desbarataron una banda de motochorros a partir de dos procedimientos realizados en los barrios de Recoleta y Belgrano.

El dato que sorprendió a los investigadores apareció durante una requisa en Recoleta. Entre los elementos que llevaba uno de los delincuentes había un llamativo botín: 150 sobres oficiales de figuritas del Mundial FIFA 2026, una carga que, de acuerdo con valores actuales del mercado, ronda los 700.000 pesos.

La moto secuestrada por la Policía de la Ciudad junto a las figuritas del Mundial FIFA 2026

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Las figuritas del Mundial son furor en el Hot Sale 2026

Recuperaron sobres de figuritas del Mundial FIFA 2026

El operativo que derivó en las detenciones comenzó cuando agentes de la Policía Motorizada recibieron una alerta de personas que habían presenciado el robo de una mochila por parte de dos hombres que escapaban a bordo de una motocicleta sin patente. El seguimiento, que combinó tareas de observación y despliegue policial, finalizó en el cruce de la avenida Pueyrredón y Beruti.

En ese punto, uno de los sospechosos descendió del vehículo e intentó continuar la fuga a pie tras arrojar el bolso entre dos autos estacionados. Sin embargo, fue alcanzado pocos metros después. Dentro de la mochila, los agentes encontraron una gran cantidad de sobres de figuritas del Mundial 2026, además de dos teléfonos celulares.

El negocio de las figuritas cambia de manos

Antecedentes de los motochorros detenidos con las figuritas del Mundial

Los dos detenidos, de 31 y 32 años, registraban una serie de antecedentes que incluían desde infracciones cometidas en eventos masivos hasta causas por tenencia de estupefacientes iniciadas durante este año.

El operativo policial derivó en una persecución en el barrio de Belgrano, donde fue detenido otro motochorro

En paralelo, las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano permitieron localizar y detener a un tercer motochorro en el barrio de Belgrano. Según la investigación, el hombre había roto la ventanilla de una camioneta estacionada en la esquina de Pampa y Ramsay para robar otra mochila y luego escapar en una moto de alta cilindrada con dirección hacia la autopista Lugones.

Tras un operativo cerrojo, los efectivos motorizados lograron interceptarlo a la altura de la calle Ombúes y recuperar los elementos sustraídos. El detenido, también de 31 años, acumulaba por sí solo 14 antecedentes, entre ellos causas por robo agravado, desobediencia y homicidio culposo.

NG/AF