Nicolás "Uvita" Fernández, de suplente a héroe: lideró a Belgrano hacia una consagración histórica ante River Plate

Nicolás "Uvita" Fernández ingresó en el segundo tiempo y, con dos goles en cinco minutos, dio vuelta el partido para que Belgrano de Córdoba venciera 3-2 a River Plate en la final del fútbol argentino. De esta manera, se convirtió en el héroe del Pirata y le dio el primer título de su historia.

El Celeste perdía 2 a 1 y el partido parecía escaparse, pero Uvita ingresó cerca del final y con dos goles le alcanzó para dar vuelta el resultado. El delantero hizo el 2-2 de penal tras una mano de Lautaro Rivero revisada por el Var y, minutos después, aprovechó un centro de Franco "Mudo" Vázquez para el 3-2.

El héroe de la tarde en Córdoba

El futbolista de 30 años ya había sido clave en la semifinal ante Argentinos Juniors: ingresó en el segundo tiempo y marcó el empate agónico que llevó el partido al suplementario y a los penales. En ese mismo partido también convirtió su penal para igualar la serie, que finalmente terminó ganando Belgrano.

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El atacante santafesino inició los últimos compromisos en el banco de suplentes por decisión del entrenador Ricardo Zielinski. Uvita arrastró una racha de cuatro partidos sin formar parte de la alineación inicial debido a una decisión del cuerpo técnico, que priorizó un esquema con un solo delantero de área.

Nicolás Fernández desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol argentino. Debutó profesionalmente en Defensa y Justicia, donde tuvo dos etapas y se consolidó como una pieza importante del equipo.

El polémico penal que encendió el enojo de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura

Luego pasó por San Lorenzo de Almagro entre 2020 y 2022, antes de regresar al Halcón de Varela. En 2024 fue transferido a Belgrano de Córdoba, club en el que alcanzó el momento más destacado de su trayectoria al convertirse en figura de la histórica consagración del Pirata.

Sus hermanos, Brian Fernández y Leandro Fernández, también se desempeñan en el fútbol argentino. El primero tuvo una extensa trayectoria en el ascenso y estuvo envuelto en diversos problemas extrafutbolísticos, mientras que el segundo jugó en Independiente, donde fue campeón de la Copa Sudamericana 2017 y actualmente integra el plantel de Argentinos Juniors.

Tras el pitazo final, el héroe de la tarde manifestó su emoción por el logro: "Mi corazón está lleno de felicidad. El pueblo pirata se lo merece y la ciudad también. Un club tan grande como este necesitaba un título".

Belgrano se consagró campeón por primera vez en el fútbol argentino

El delantero destacó el impacto personal de la consagración en su carrera profesional tras los cuestionamientos recibidos por su suplencia. "Quedé en el corazón de todos y eso me pone muy feliz. El gran día llegó", afirmó Fernández ante los micrófonos de la transmisión oficial.

El atacante dedicó el triunfo a su círculo familiar íntimo y remarcó el apoyo psicológico recibido durante las semanas donde no sumó minutos como titular. "Mi esposa me bancó durante tanto tiempo, me llenó de confianza. Estoy muy contento, muy feliz", sostuvo.

Incidentes y desborde en el Kempes: caos total en el ingreso de hinchas de River

Por último, el jugador bromeó sobre su relación profesional con el director técnico del equipo y la gestión de sus minutos en el terreno de juego. "Este viejo me va a tener que empezar a poner porque lo voy a matar", declaró Fernández entre risas en referencia a Ricardo Zielinski.

El conjunto de Barrio Alberdi culminó quinto en la Zona B del Apertura de este año. En octavos de final eliminó de visitante a su eterno rival, Talleres de Córdoba; en cuartos venció como local a Unión de Santa Fe por 2 a 0 y, en semifinales, derrotó a Argentinos Juniors en La Paternal por penales, tras la igualdad 1 a 1 en los 90 reglamentarios y el alargue. En la gran final, jugada en el Mario Alberto Kempes, se consagró campeón, después de ganarle a River 3-2.