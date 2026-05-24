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Belgrano campeón: Libertadores y finales, qué sigue para el ‘Pirata’

Tras conquistar el Torneo Apertura ante River en una final épica, el Pirata aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2027 y tendrá una seguidilla de definiciones nacionales.

Uvita Fernández, el héroe de la final
Uvita Fernández, el héroe de la final | AFP
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

La consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026 no solo desató una celebración histórica en Córdoba. También modificó el horizonte deportivo del club, que a partir de ahora comenzará a jugar en otra escala: la continental.

El triunfo ante River Plate en el Kempes le dio al Pirata la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, un objetivo que durante años apareció como un sueño lejano y que ahora se transforma en una oportunidad concreta para reposicionar al club en el mapa sudamericano.

Más allá de la euforia por el título, en Alberdi ya empiezan a proyectar el impacto que puede tener la participación internacional: mayores ingresos por premios y televisación, exposición global, valorización del plantel y una exigencia deportiva completamente distinta a la que venía afrontando el equipo cordobés.

Belgrano campeón: el Pirata rompió la historia y Córdoba ya tiene su primera estrella nacional

El nuevo formato de competencia de la AFA también abre un calendario de finales para Belgrano. Como campeón del Apertura, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski disputará el Trofeo de Campeones frente al ganador del Clausura. Pero además podría sumar otras definiciones nacionales si vuelve a conquistar títulos durante la temporada.

Si Belgrano vuelve a consagrarse, accederá a otras dos definiciones: la Supercopa Argentina, ante el ganador de la Copa Argentina 2026, y la Supercopa Internacional, frente al líder de la Tabla Anual. Además, el nuevo esquema de AFA contempla la Recopa de Campeones, un torneo triangular reservado para el campeón de la Supercopa Argentina, el ganador de la Supercopa Internacional y el vencedor del Trofeo de Liga.

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