El próximo paso de Macri

Como si fuera un rockstar al que se le han pasado sus mejores éxitos, Mauricio Macri vuelve a apelar al marketing para girar por el país en distintos actos reducidos a dirigentes partidarios, en busca de resucitar su propia figura y al PRO. Siempre consiguió Macri rodearse de publicistas y asesores profesionales. Se adueñó del término “cambio” para crecer en su carrera política y llegar a la Presidencia. Trató con la arenga del “Sí, se puede” remontar su fracasado intento reeleccionista. Con “Primer tiempo”, su libro inaugural, ensayó un amague de regreso.

Ahora la gira se titula “Próximo paso”. Esta designación, como las anteriores, dista de ser fruto de la casualidad. Se da justo cuando la mayoría de los estudios de opinión pública encuentran en baja la imagen de Javier Milei y su gestión, atravesada por una interna feroz e investigaciones por corrupción.

“El PRO tiene que estar listo cuando nos llegue el momento. A prepararse porque viene el próximo paso”, sostuvo elípticamente el expresidente en Mendoza, la semana pasada.

En esos encuentros amarillos, Macri busca insuflar de energía a los cuadros amarillos que evitaron sucumbir a la irresistible tentación libertaria. Además, se suma a eventos como expositor crítico de Milei (en uno de ellos dijo que Milei se ve “como un profeta”) y reactivó la Fundación Pensar como usina de dardos sin veneno al mundo violeta.

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Un gobierno a dos velocidades

La ambigüedad macrista sobre el “Próximo paso” conlleva singularidades. La más evidente es que el expresidente se coloca en el centro de la escena, corriendo a un costado a los tres gobernantes distritales que tiene el PRO, todo un récord: Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). De hecho, se enteraron por las redes de un reciente comunicado de la conducción partidaria. Acaso las cercanías y tensiones de cada uno de esos mandatarios con LLA permiten explicar las dificultades para exhibir unidad.

Allí reside otra particularidad. A casi un año de los comicios presidenciales y provinciales, ¿cuál sería la siguiente pisada del PRO? ¿Convertirse en la opción electoral educada del mileísmo, como pretende un sector del círculo rojo? “Serían funcional al kirchnerismo”, decidió responder Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados.

Macri, en su papel auto reivindicatorio, decidió recoger el guante: “Pregúntenle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”. Hasta Máximo Kirchner salió a cruzarlo. No falta nadie en este show político decadente.

Tal vez el antikirchnerismo siga siendo lo más fuerte que vincule al PRO con LLA. Por eso cuesta escaparle a la incomodidad de una autonomía forzada. Apenas para conseguir cargos, según creen en el Gobierno. “Son como los radicales, pero más cool”, comenta un funcionario que transita la Casa Rosada.

Aventuras solitarias en medio de la tormenta

Las contradicciones afloran. Mientras los amarillos critican la situación de Manuel Adorni, sus diputados volvieron a juntarse con los violetas para bloquear la interpelación al aún Jefe de Gabinete.

Macri presentó en Mendoza como una de las caras de la renovación a Fernando de Andreis, su ex secretario General de la Presidencia. De Andreis juró como diputado hace seis meses al ingresar por la boleta de LLA. Ni hablar de los PRO en el Poder Ejecutivo. ¿Qué lugar imagina para la siempre díscola Patricia Bullrich, con la que se reconcilió?

Habrá que ver cómo Macri transita semejantes contrasentidos. Este jueves 27, liderará un acto con legisladores nacionales y provinciales. Días después, el próximo paso será el Mundial de Fútbol, al que viajará como presidente de la Fundación FIFA.