Milei: "Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección"

El presidente Javier Milei reafirmó este martes que buscará la reelección, y negó disputar con otros referentes o partidos.

"Yo no compito contra otros espacios políticos, yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor", dijo el mandatario en declaraciones a Radio Mitre, ante la pregunta de si competiría con el expresidente Mauricio Macri.

Luego agregó: "Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si nosotros hacemos un buen gobierno, nosotros vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un gobierno que merece ser reelecto, no seremos reelectos."

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El presidente se refirió a las teorías circulantes acerca de si una posible postulación del exmandatario podría restarle votos a La Libertad Avanza. "En política, lamentablemente, no es física, o sea, no es una ciencia natural", estimó. "Entonces es una ciencia social, tiene distintas interpretaciones. Hay algunos que consideran que si crean un competidor, entonces eso lo que hace es quitarles votos. Bueno, yo no", subrayó tajantemente.

Finalmente, comparó la política con un "laberinto". "A mí me parece que es un laberinto, probablemente porque yo no vengo a la política y no lo siento así", señaló.

La relación entre Milei y Macri, una alianza rota

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich en otros tiempos.

El presidente y el exmandatario vivieron tiempos de concordia. Después de la primera vuelta de las elecciones generales de 2023, forjaron una alianza estratégica que contribuyó a la victoria del candidato libertario sobre Sergio Massa. Esta colaboración se extendió en los años siguientes con acuerdos electorales, como listas conjuntas entre La Libertad Avanza y el PRO en distritos como la Ciudad de Buenos Aires para las legislativas de 2025, y reuniones para coordinar apoyo político y legislativo.

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Sin embargo, a comienzos de 2026 la relación entró en una fase de abierta tensión. Desde hace varios meses, el diálogo entre ellos está cortado; Macri reconoció públicamente que “hace rato" que ya no habla con Milei, y criticó su “liderazgo absolutamente emocional” .

Recientemente, el PRO emitió un comunicado donde alude, sin nombrarlo, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Estos desencuentros complican el desempeño del oficialismo en el Congreso y abren incógnitas sobre el escenario electoral para 2027.

LT