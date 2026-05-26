El post Tedeum: Javier Milei no confronta, el rol de Quirno y los ataques de la tropa digital

El presidente Javier Milei y el Gobierno libertario eligieron bajar el tono de la confrontación con la Iglesia luego del Tedeum, sobre todo ante la inminencia de la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre próximo.

“Es una opinión válida”, dijo el jefe de Estado ante la consulta sobre las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresadas ayer en la tradicional homilía de la jornada patria.

Las declaraciones de Milei llegaron este martes, en una entrevista en Radio Mitre en la que evitó por todos los medios responderle al arzobispo. Tampoco se metió en polémicas por los dichos del párroco, quien alertó sobre el “terrorismo en las redes”, el territorio favorito de los libertarios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si bien Milei ha tenido una relación tensa con la Iglesia católica, el motivo por el que evita confrontar se explica, en buena medida, por lo que el propio presidente dijo: es “altamente probable” que León XIV venga en noviembre a la Argentina. Agregó que, “salvo alguna desgracia”, el Papa que sucedió a Francisco debería pisar suelo argentino en la próxima primavera sudamericana.

El rol de Quirno y los movimientos en Culto

Según pudo saber PERFIL, quien lleva buena parte de la tarea de recomponer el vínculo con la Iglesia es el canciller, Pablo Quirno. Una etiqueta que lo distingue de sus antecesores: el ministro de Relaciones Exteriores, quien profesa la fe católica, asumió en primera persona la relación con la institución.

Quirno ha asumido el rol de “coordinador”, habilitando espacios de trabajo tanto en temas de educación como de salud relacionados con la discapacidad. Ambas preocupaciones fueron llevadas a ámbitos de trabajo tanto con Sandra Pettovello como con Mario Lugones.

El segundo eslabón de dicha recomposición es la presencia de Agustín Caulo, quien hasta hace escasos días continuaba siendo subsecretario de Culto tras la salida de Nahuel Sotelo. En el oficialismo nadie explica la demora en el reemplazo, pero lo cierto es que Caulo ahora es secretario, un gesto clave ante la inminencia de la confirmación de la visita papal.

El gesto de acelerar súbitamente la designación de Caulo da cuenta de la necesidad del Gobierno de ocupar un casillero clave ante la eventual visita de León XIV.

Milei: "Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección"

La reacción de las huestes digitales

Pero mientras el jefe de Estado busca bajarle el tono a la confrontación, muchas cuentas libertarias fustigaron a García Cuerva por sus palabras en la Catedral Metropolitana y hasta recordaron una supuesta cercanía con el peronismo. Incluso comunicadores que mantienen mucha cercanía con el jefe de Estado se pronunciaron en redes, como Gabriel Anello.

Milei ha tenido una relación zigzagueante con la Iglesia católica. Quienes conocen el pensamiento del presidente señalan que tilda de “pobrismo” el accionar de los curas en muchos casos.

Figuras cercanas al presidente o al mundillo libertario, como Nicolás Márquez, el diputado libertario “Bertie” Benegas Lynch o Alejandro Fargosi, despotricaron contra el arzobispo luego del Tedeum.

Otro de los tuiteros más picantes, como Alejandro Sarubbi Benítez, también se encargó de fustigar al arzobispo, al igual que muchos otros integrantes de las ligas digitales del oficialismo. Por su parte, en el Arzobispado evitaron responder y se concentran en el vínculo con el Gobierno.

PV/fl