Capitanich acusó a Zdero de tener una “ignorancia supina” tras hablar de un “gen golpista” en su contra

El senador nacional y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, endureció su confrontación con el gobernador Leandro Zdero y lo acusó de tener una “ignorancia supina” luego de que el mandatario provincial afirmara que la oposición peronista tiene un supuesto “gen golpista”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio Independencia, donde Capitanich vinculó los dichos de Zdero con un desconocimiento de la historia política argentina y con la situación social y económica de la provincia.

“No solamente son declaraciones desafortunadas, sino que marcan lo que es alguien que desconoce efectivamente la historia: una ignorancia supina no solamente en la gestión, sino también en los conocimientos de la historia y de la identidad política”, lanzó el dirigente peronista.

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“El peronismo fue víctima de los golpes”

Capitanich respondió directamente a la frase utilizada por Zdero tras la polémica por la detención del periodista Fernando Ojeda en Margarita Belén. “Si hay un partido político que padeció golpes civiles y militares fue precisamente el justicialismo”, sostuvo.

En ese contexto, recordó el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955 y el posterior derrocamiento de Juan Domingo Perón. “Tuvimos cerca de 400 civiles muertos y más de mil heridos. Después vino el exilio de Perón durante 18 años”, afirmó.

El senador también reivindicó al peronismo como fuerza política que amplió derechos ciudadanos en la Argentina. “El peronismo permitió que millones de argentinos pudieran votar, provincializó territorios nacionales y garantizó el voto femenino”, expresó.

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La detención de Fernando Ojeda y el origen del conflicto

La tensión política se disparó luego de la detención del periodista Fernando Ojeda durante una actividad oficial encabezada por Zdero en Margarita Belén.

El gobernador había negado que existiera persecución contra el cronista y atribuyó las críticas a una supuesta maniobra opositora. “Yo lo llamo el ‘gen golpista’ que tiene la oposición”, había dicho el mandatario provincial.

El episodio generó cuestionamientos del Partido Justicialista, sindicatos de prensa y distintos sectores políticos, además de un proyecto presentado por Capitanich en el Senado para repudiar el procedimiento policial.

“Que se hagan cargo de sus responsabilidades”

Durante la entrevista, el exgobernador también vinculó las declaraciones de Zdero con los problemas económicos y sociales que atraviesa la provincia.

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“Cuando uno tiene problemas de gestión no tiene que fustigar a la oposición”, afirmó. A partir de allí, desplegó una fuerte crítica al gobierno provincial y a las políticas impulsadas por Javier Milei.

Capitanich aseguró que en el Chaco cerraron más de mil pequeñas y medianas empresas, denunció una caída del salario público y privado y cuestionó el funcionamiento del INSSSEP y del PAMI. “Son cómplices de un modelo que empobrece a la mayoría y beneficia a muy pocos”, sostuvo.

También cuestionó el alineamiento político del oficialismo chaqueño con el gobierno nacional. “No es cierto que una provincia no pueda plantarse frente a la Nación. Lo que falta es voluntad política”, expresó.

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Críticas a Milei y advertencias institucionales

En otro tramo de la entrevista, Capitanich también apuntó contra el presidente Javier Milei y cuestionó su comportamiento público. “Hay evidencias claras de que no tiene el equilibrio emocional necesario para adoptar decisiones estratégicas”, afirmó.

El senador calificó como “patéticas” algunas reacciones del mandatario nacional y vinculó esas conductas con discusiones institucionales sobre la Corte Suprema y el funcionamiento del sistema judicial argentino.

“Yo voy a defender siempre los intereses de mi provincia, de mi pueblo y de mi país”, concluyó.