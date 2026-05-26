Valdés apuesta a industrializar Corrientes para que “la riqueza no se vaya” a otras provincias

La provincia de Corrientes intenta consolidarse como uno de los polos productivos más dinámicos del norte argentino y apuesta a profundizar un modelo basado en ganadería, forestación, agroindustria y desarrollo logístico. En ese marco, el gobernador Juan Pablo Valdés defendió la estrategia económica provincial y ratificó que el Gobierno seguirá apuntalando al sector agropecuario como eje central del crecimiento correntino.

“El campo es bandera, es estandarte y vamos a seguir apostando a la producción”, afirmó durante una entrevista realizada en el marco de Las Nacionales 2026, que se desarrolla hasta el 29 de mayo en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo.

El mandatario destacó que las exposiciones rurales ya se consolidaron como eventos de referencia para el sector y sostuvo que la provincia logró posicionarse dentro de la agenda productiva nacional. Según planteó, el crecimiento de las muestras refleja tanto el respaldo estatal como el desarrollo alcanzado por productores y cabañas correntinas.

Valdés insistió además con una idea que viene repitiendo en distintos ámbitos empresariales: la necesidad de atraer inversiones privadas hacia Corrientes. “Los que todavía no invirtieron en Corrientes se están perdiendo una oportunidad única”, aseguró.

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Nueva matriz productiva

El gobernador describió a Corrientes como una provincia con ventajas competitivas vinculadas a tierra, agua, producción primaria y bajos costos impositivos. Según explicó, el crecimiento económico provincial ya no depende exclusivamente de la ganadería vacuna, aunque sigue siendo uno de los motores centrales de la economía correntina.

Valdés destacó especialmente el desarrollo forestal, sector que actualmente concentra inversiones cercanas a los 2.500 millones de dólares, además del avance de actividades vinculadas al arroz, la yerba mate, el turismo y la ganadería bufalina. “Es una provincia que viene creciendo y desarrollando su industria forestal, su producción y su industrialización”, sostuvo.

La provincia se convirtió en los últimos años en una de las referencias nacionales en genética bovina, especialmente en razas como Braford y Brahman, dos segmentos que crecieron fuertemente en el NEA. Incluso, el mandatario utilizó una frase que buscó sintetizar el posicionamiento ganadero correntino: “Para ser ganadero realmente tenés que estar en Corrientes”.

Completar el ciclo ganadero

Uno de los ejes más fuertes de la entrevista estuvo vinculado al desafío de generar mayor valor agregado dentro del territorio provincial. Valdés reconoció que Corrientes produce millones de cabezas de ganado, pero advirtió que gran parte de la renta vinculada al engorde y la faena termina trasladándose hacia otras provincias. “Tenemos cuatro millones y medio de cabezas de ganado y muchos terneros no representan ni un peso de exportación correntina”, explicó.

El gobernador sostuvo que el objetivo estratégico es avanzar hacia el ciclo completo de producción bovina dentro de Corrientes para evitar que la riqueza provincial termine radicándose en Santa Fe o Entre Ríos. “Hoy la materia prima se va y después vuelve ya faenada. Nosotros terminamos comprando esa carne mientras nuestra riqueza se queda en otras provincias”, señaló.

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Para lograrlo, el Gobierno provincial impulsa obras de conectividad y logística junto a Santa Fe, especialmente en la zona de Bella Vista y Villa Ocampo, buscando facilitar el acceso al alimento para feedlots y reducir costos operativos.

Además, confirmó negociaciones con inversores nacionales para instalar un frigorífico de gran escala en el centro-sur provincial. En ese sentido, Valdés admitió que mantiene conversaciones con el empresario Jorge Brito y el Grupo Juramento para desembarcar en Corrientes con inversiones vinculadas al negocio frigorífico y feedlot. “Estamos buscando un gran inversor con espalda y contactos”, explicó el mandatario. La intención oficial es que el proyecto permita retener dentro de la provincia buena parte del proceso de engorde, faena y exportación bovina. El posible desembarco de capitales privados aparece además como parte de una estrategia más amplia orientada a transformar a Corrientes en un polo agroindustrial y no solamente productor de materia prima.

En paralelo, Valdés evitó profundizar definiciones electorales respecto de un eventual desdoblamiento de elecciones provinciales y nacionales. Sostuvo que la prioridad actual pasa por la situación económica y la generación de empleo. “No hay mejor medida contra la crisis económica que buscar oportunidades y trabajo para nuestra gente”, afirmó.