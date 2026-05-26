Tensión en Corrientes: policías rompieron carteles de docentes que pedían suba salarial

La jornada de celebraciones por el aniversario de la Revolución de Mayo en la capital correntina quedó empañada por un grave episodio de censura y tensión institucional. Un numeroso grupo de Docentes Autoconvocados que intentaba visibilizar un reclamo por mejoras salariales fue interceptado y cercado de manera violenta por efectivos de la Policía de Corrientes en las inmediaciones del puente General Manuel Belgrano, impidiendo de forma taxativa el derecho a la libre expresión y protesta de los trabajadores de la educación.

Eduardo Tassano criticó las internas del Gobierno nacional y alertó por la crisis industrial

El incidente se registró este lunes de forma paralela al desarrollo del tradicional desfile cívico-militar en la Costanera General San Martín. Los educadores se habían concentrado de manera pacífica en las subidas del viaducto interprovincial con el objetivo de exhibir banderas y pancartas ante el flujo vehicular.

Sin embargo, la cúpula de la fuerza de seguridad provincial dispuso un despliegue de móviles, motocicletas y vallados humanos que terminaron cortando el tránsito de la vía para asfixiar la manifestación.

"Yo recibo órdenes": el video que desató el repudio

La gravedad del procedimiento quedó registrada en múltiples materiales audiovisuales que los propios maestros viralizaron en las redes sociales. En una de las filmaciones más difundidas, se observa cómo un oficial aborda de forma prepotente a una docente y, sin mediar palabra, le arrebata y destroza un cartel de cartón que llevaba la leyenda "sueldos dignos".

Al ser increpado por los manifestantes ante el abuso de autoridad, el efectivo correntino se limitó a responder fríamente: "Yo recibo órdenes".

"Ni siquiera nos dejaron extender la bandera argentina. Queremos sueldos dignos, no nos dejan expresar nuestros derechos constitucionales, y estábamos acá sin molestar a absolutamente nadie", denunciaron a viva voz los voceros del sector mientras eran cercados por la guardia de infantería.

Los uniformados argumentaron inicialmente que el desalojo de la calzada se realizaba "por estrictas razones de seguridad vial", una justificación que fue rechazada de cuajo por los Autoconvocados.

"Nos dijeron que nos bajaban por seguridad, pero en realidad la única intención política era ocultar el reclamo y quitarnos nuestros derechos fundamentales frente a las autoridades que estaban en el palco", fustigaron.

Freno al ajuste: un diputado aliado advirtió que "el equilibrio fiscal no puede ser a costa del norte"

Una deuda de $500.000 por cargo y promesas sin cumplir

El trasfondo del conflicto educativo arrastra meses de paritarias congeladas y un fuerte malestar en las escuelas públicas de la provincia. Desde el sector docente recordaron que ya se agotaron todos los canales institucionales de negociación con la cartera educativa sin obtener respuestas satisfactorias por parte del gobernador Juan Pablo Valdés.

"Se hicieron todas las demandas administrativas correspondientes y el gobernador no dio ningún tipo de respuestas. Se presentaron petitorios formales el 30 de enero y el 30 de abril, pero no hay respuestas", explicaron en medio de los forcejeos con la Policía de Corrientes.

Asimismo, los referentes escolares cuestionaron el destino de los fondos federales que ingresan de forma diaria a las arcas del Ministerio de Hacienda: "¿Dónde va la plata de los docentes? Hay un flujo millonario que está mandando la Nación por coparticipación federal y con esos recursos extraordinarios se podrían recomponer perfectamente los cargos docentes. Hoy a un cargo testigo le están faltando 500 mil pesos para no ser pobre; todos los docentes de la provincia estamos bajo la línea de la pobreza", concluyó uno de los maestros perseguidos por los cordones policiales en el acceso al puente.