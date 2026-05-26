Boom de visitas y premios en ArteCo 2026: el MACC se consolidó como el epicentro del arte del Nordeste

En lo que significó un punto de inflexión por su masiva convocatoria y volumen de circulación, ArteCo 2026 atravesó este sábado su jornada más importante desde la apertura formal de las salas. Miles de personas coparon las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) y las distintas estaciones del Circuito ArteCo dispersas por la capital, ratificando la vigencia de la octava edición del evento impulsado por el Gobierno de la Provincia a través del Instituto de Cultura.

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Bajo el marco curatorial diseñado por el especialista Marcelo Dansey, el encuentro no solo se limitó a la exhibición contemplativa, sino que funcionó como un espacio de debate institucional sobre la tensión existente entre el arte contemporáneo, el patrimonio del Taragüí, el territorio del NEA y el mercado formal de piezas de colección.

La alfombra roja de los Premios ArteCo 2026

El corazón de la jornada sabatina estuvo marcado por la entrega oficial de los Premios ArteCo 2026, una ceremonia desarrollada en el Hall central del MACC que contó con un fuerte respaldo político e institucional. La premiación estuvo encabezada por la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez; el curador Marcelo Dansey; el director de la institución anfitriona, Fabricio Escobar Galarza; y el Rector de la UNNE, Omar Larroza.

El evento sumó prestigio nacional con la participación especial de la reconocida artista multidisciplinar mendocina La Chola Poblete. La nómina de los proyectos y artistas galardonados quedó distribuida de la siguiente manera:

Premio Adquisición del Instituto de Cultura de Corrientes: fue otorgado a PAUX por su disruptivo proyecto denominado “Neovaqueano”.

Premio Asociación Amigos del Arte: distinguió la obra y trayectoria del artista Nicolás García .

Premio Adquisición Guasú Design: quedó en manos del realizador Miguel Ruiz Ginard .

Premio Estímulo Lotería Correntina: el jurado seleccionó de forma compartida a Mantera Galería y al artista Santi Pez Globo .

Premio UNNE (Universidad Nacional del Nordeste): coronó a Emme Canteros por su obra titulada “Abrigo tu recuerdo”, una pieza clave perteneciente al proyecto integral MESA.

Inversión premium y el circuito de la Plaza Vera

Una de las grandes apuestas operativas de esta octava edición fue el despliegue del programa Baqueanos, una ingeniería de mercado coordinada por Clarisa Foutel Liotti junto a los especialistas Valeria Rolón y Gustavo Vidal.

La propuesta consistió en el desarrollo de recorridos personalizados orientados a un público con alta capacidad de incidencia económica, con el propósito de brindar herramientas técnicas de análisis financiero y patrimonial para incentivar la compra de arte regional.

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Por otro lado, el auditorio del museo mantuvo sus butacas completas durante los debates de la Fundación Rewilding Argentina sobre la interacción artística en El Impenetrable, la presentación del libro Las Visiones de Ezequiel Black, y el cierre analítico sobre los sistemas de creencias litoraleños a cargo de Claudia del Río y Fredi Casco.

Al caer la noche, el pulso del evento se trasladó al espacio público. El escenario montado en la Plaza Vera se convirtió en el polo de atracción juvenil con la grilla del Festival ArteSo.

La noche incluyó el microconcierto de Zulema Romero Meneses, las propuestas audiovisuales de Toko NkC + Paula Bakun, la performance interdisciplinaria “Primitivo” —que hibridó diseño de moda, danza contemporánea y pintura en vivo— y el set musical de Merah, liderado por Guadalupe Morlio. La multitudinaria jornada cerró pasada la medianoche con el despliegue estético y sonoro de la Fiesta Sassy.