Eduardo Tassano criticó las internas del Gobierno nacional y alertó por la crisis industrial

En medio de las crecientes tensiones políticas que sacuden el tablero político nacional, el presidente de la Cámara de Diputados de la Corrientes, Eduardo Tassano, sumó su voz al debate sobre el rumbo de la gestión del presidente Javier Milei.

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El exintendente de la Capital respaldó el ordenamiento financiero central, pero encendió las alarmas respecto a la parálisis de la economía real y las constantes peleas en la cúpula del Poder Ejecutivo.

"El país, desde el punto de vista de la macroeconomía, tomó un rumbo que va a ser muy difícil torcer o cambiar en los próximos años, gobierne quien gobierne; pero, de todas maneras, me preocupa lo político", diagnosticó el legislador provincial.

Para Tassano, la falta de cohesión en el oficialismo es el principal lastre de la administración: "Hay muchas incongruencias en el Gobierno nacional que creo que deterioran su gestión", disparó en clara alusión a las internas ministeriales que dominan la agenda en Buenos Aires.

Un derrame energético que no llega a la gente

El titular del cuerpo legislativo analizó con preocupación el severo contraste que existe entre los balances de las grandes corporaciones y el bolsillo del ciudadano de a pie. En ese sentido, puntualizó que los focos de reactivación están encapsulados y no generan un impacto social integrador en las provincias del interior.

"Se observa un crecimiento en el sector energético, ya sea nafta, petróleo, gas licuado, y también en la ganadería; pero eso no se traslada a la población. Además, estamos viendo un escaso desarrollo en muchas áreas industriales", fustigó el referente de Vamos Corrientes en declaraciones a la prensa.

Para respaldar su diagnóstico sobre la crisis que atraviesa el aparato productivo privado, el dirigente aportó un indicador alarmante: "Los últimos números nos dan un cierre de 25.000 empresas en los últimos años. Todo eso complica, eso es lo que hay que equilibrar y eso es lo que necesitamos que el Gobierno nacional se ponga al frente de forma urgente".

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Equilibrio fiscal sin políticas de crecimiento

A pesar de las marcadas advertencias, Tassano marcó distancia de los sectores de la oposición que promueven un retorno a los esquemas económicos del anterior gobierno, destacando el esfuerzo técnico que se viene realizando para sanear las arcas del Estado federal.

"Si bien hay gente que quiere volver al pasado, la Argentina tomó otro rumbo, un rumbo de inserción en el mundo", analizó el diputado, ponderando positivamente el torniquete presupuestario implementado por el Ministerio de Economía. "Creo que nunca se trabajó tanto para equilibrar las cuentas y el famoso gasto público, pero están faltando de manera simultánea las medidas de desarrollo", insistió.

Hacia el final, el presidente de la Cámara baja correntina reclamó un cambio drástico en las prioridades de la agenda pública para evitar una mayor degradación social: "Acá tenemos que concentrarnos en mejorar la economía, mejorar el bienestar de todos los argentinos, poner al país en un proceso de desarrollo y no estar distrayéndonos con cosas políticas que solo nos complican".