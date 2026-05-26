Exasesor de Milei: “Yo lo conocí como el Dr. Jekyll y hoy es Mr. Hyde”

La política exterior del gobierno de Javier Milei es objeto de debate por su alineamiento con Estados Unidos y su enfoque en los vínculos económicos y financieros por sobre una estrategia geopolítica integral, en un escenario global atravesado por la competencia entre China y Estados Unidos y la reconfiguración hacia la multipolaridad. Según el analista internacional Álvaro Zicarelli sostiene en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “Yo lo conocí como el Dr. Jekyll y hoy es Mr. Hyde”.

El analista internacional, politólogo e influencer argentino, Álvaro Zicarelli, fue asesor en política exterior en distintos momentos, y fue vinculado a equipos de trabajo legislativos, entre ellos el entorno de Elisa Carrió y posteriormente el espacio político de Javier Milei, en temas de relaciones internacionales. Sobre el plano intelectual, suele presentarse como discípulo de referentes como Juan José Sebreli y Carlos Escudé, y desarrolla análisis centrados en geopolítica, relaciones internacionales y la disputa global entre grandes potencias, especialmente Estados Unidos y China, con foco en tecnología, comercio y seguridad internacional.

¿Entendí bien cuando lo presentaron respecto de cierta relación con Milei en términos académicos?

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Fui su asesor en política exterior durante la candidatura a diputado de la Nación y durante su primer año como diputado nacional, hasta que fui expulsado en febrero de 2023 por la hoy secretaria general Karina Milei.

¿Y por qué fue expulsado?

No, desconozco.

¿Cuál es su visión respecto de la política internacional de Milei? Respecto de aquella en la cual usted era asesor cuando era diputado y candidato.

Hoy no hay política exterior en los términos en los cuales concibo la política exterior como una política de Estado integral, que es política, que es económica y que, por supuesto, es geoestratégica.

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Lo que yo entiendo hoy es que hay una estrategia de administración del vínculo de los intereses económicos o macroeconómicos argentinos con el Departamento del Tesoro, con la Reserva Federal, con organismos financieros internacionales.

Puro interés económico.

Es que yo esto lo repito: creo que hubiera sido intelectualmente más sensato designar al ministro Luis Caputo como ministro interino de Relaciones Exteriores y que el hoy canciller Pablo Quirno fuera algo así como un vicecanciller de ese interinato. Porque sinceramente, amén de ciertas expresiones hiperideologizadas, manifestaciones en torno a tomar tal posición en los organismos internacionales como forma de alineamiento automático que hasta a veces actúan por espasmos, yo no sé si Estados Unidos y el Estado de Israel piden tanto a sus aliados. No creo que hoy tengamos una política de Estado en materia de relaciones exteriores, ni siquiera de derecha liberal al servicio de los intereses nacionales.

¿Algo es distinto de Milei respecto de aquel que era diputado y candidato, del cual usted era el asesor internacional?

¿Recuerda la famosa obra de Stevenson? Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Son los dos, ¿pero estaban los dos antes?

Yo conocía mucho al Dr. Jekyll.

Pero estaba el otro también en ese momento.

Supongo que sí.

Pero, usted no lo vio nunca.

No. O no lo quise ver.