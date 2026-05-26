Julio Burdman: “Creo que Milei va a ser reelecto”

El politólogo Julio Burdman aseguró que, si la tendencia actual se sostiene, “Milei va a ser reelecto”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que el líder libertario “tiene un desempeño mucho mejor que sus dos predecesores” y dijo que, pese a los casos de corrupción de su gestión, “nada finalmente horada su relación con la población, que es responder por el resultado económico”.

Julio Burdman es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Posee un doctorado en Ciencia Política y especialización en Sociología Política Comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es profesor universitario regular y dicta clases en la UBA, coordinando el Laboratorio de Investigación de Geopolítica Argentina. También es docente en la Universidad de la Defensa Nacional. Fundó el Observatorio Electoral y actualmente es parte de la consultora Isasi Burtman Consultores Políticos.

No sé si llegó a escuchar la conversación con el economista cubano. ¿Cómo puede enlazar lo que podría pasar en Cuba con lo que está pasando en Irán y cómo un conflicto y otro se retroalimentan?

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El punto que los une es Trump y Estados Unidos, y sobre todo Estados Unidos en una suerte de contribución distinta al orden mundial. Porque una forma de caracterizar a Trump es que él está acomodando, y acomodándose, al orden multipolar que venía negando otros presidentes, básicamente Obama y Biden. Ya China, Rusia, India venían planteando desde hacía tiempo que el mundo había cambiado, que ya no estábamos más para órdenes hegemónicos. Y Trump creo que se ha moldeado un poco a eso.

Él, por un lado, ha dicho, lo dijo claramente en su última estrategia de seguridad nacional del año pasado: nuestra área prioritaria es el continente americano, el hemisferio occidental. Lo que se consideró como una suerte de retorno a la doctrina Monroe, que estaba un poco alicaída.

Y al mismo tiempo, Trump está coordinando con aquellos países que él considera que son pivote de sus regiones la administración de la seguridad. Por eso es bastante condescendiente con Putin en Eurasia. Está teniendo un entendimiento con Xi Jinping que, para muchos, es sorprendente, en el marco de lo que entendían que era un bipolarismo.

Y en el caso del Medio Oriente, que es el más difícil de explicar, creo que hay que dejar de ver a Trump como alguien que está respaldando a Israel. O sea, la doctrina Trump supone que Israel es el país que es la potencia militar del Medio Oriente, una suerte de subpotencia. Pero no sé si Trump hoy está interviniendo en Medio Oriente como creían otros que lo está haciendo. Me parece una situación que se le va de las manos, pero creo que él está intentando ser un multipolarista, de la forma que puede.

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En ese regreso de la doctrina Monroe, ¿cómo lee lo que está pasando en Bolivia? ¿Puede ser, al mismo tiempo, que plantee la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en Bolivia como lo hacía en otras épocas en los países centroamericanos, o como lo hizo por primera vez en un país sudamericano, en Venezuela, este año?

Yo no creo que Estados Unidos deje que Bolivia se le vaya de las manos. Va a tratar de evitar todo lo posible meterse en Bolivia, pero Estados Unidos tiene bastante poder. Tiene presencia en Bolivia y la tuvo inclusive durante el gobierno de Evo Morales. El Oriente boliviano tiene uno de los destacamentos más importantes de la DEA en el exterior, y siempre todo en el marco de un convenio con Bolivia que respetó inclusive el gobierno del MAS y de la izquierda indigenista.

Creo que no va a permitir que, una vez que llega al poder un gobernante afín, pierda control de la situación. Aparte tampoco hay condiciones para que la pierda. Lo que estamos viendo me parece que es un problema. No responde verdaderamente a las relaciones de poder en Bolivia.

Pero hoy Estados Unidos, si bien tiene para toda América Latina a un equipo de funcionarios en el Departamento de Estado, en las embajadas, que es de un nivel superior al promedio, porque hay gente experimentada y, sobre todo, que tiene una agenda bastante dedicada, incluye también al Comando Sur, que tiene también una comandancia bastante dedicada a la política de Trump para América Latina.

Hoy Trump y Marco Rubio están distraídos con Irán. Hoy no es el momento para ponerles en la mesa a Bolivia. Como también creo que están esperando a que se resuelva Irán para encarar el proyecto Cuba. Pero no creo que a nadie se le escape Bolivia.

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Regreso a colocar a América, como elemento prioritario, ¿cómo lee la pérdida de intención de voto de Bolsonaro y, al mismo tiempo, el acercamiento de Trump con Lula? ¿Hay un reconocer de Trump de que Bolsonaro no tiene la fuerza para ganar las elecciones y llevarse bien con Lula pasa a ser prioritario?

Trump preferiría que gane Bolsonaro, pero no tendría problemas en negociar con Lula, como lo viene haciendo con otros líderes mundiales. Brasil, además, es entendido por Estados Unidos como un país importante. Siempre lo viene siendo desde hace mucho tiempo. Y además Brasil es un país al que le está yendo relativamente bien. Tiene una perspectiva muy interesante. Muchos autores en Washington que rodean al presidente Trump ven a Brasil como una futura potencia industrial de primer orden. Y creo que nadie deja de tomarse en serio Brasil. Y Lula es el líder de Brasil.

Me preguntaba hasta qué punto lo que está sucediendo en América Latina es un corrimiento. ¿A la derecha o lo contrario? ¿Cuál es su propia opinión de lo que está sucediendo electoralmente en Sudamérica especialmente?

Cuando hablamos de corrimientos a la izquierda y a la derecha, un poco es la necesidad que tenemos de tener una visión integral, pero sabemos que es simplista. Obviamente están las dos tendencias al mismo tiempo. En Brasil la centroizquierda moderada del Partido de los Trabajadores, y en México, son modelos que están sirviendo en sus respectivos países. Y al mismo tiempo, en Argentina y otros países ha habido un giro a la derecha bastante claro, sobre todo por el agotamiento de las opciones anteriores y la aparición de quienes han sabido representar todo esto.

En Argentina está muy claro el panorama, la irrupción de Milei ha sido un cambio realmente muy importante en el escenario argentino y en el sistema partidario argentino. Pero en Bolivia también el avance de los partidos que van del centro a la derecha es importante, porque tiene bases locales y además realmente se había consolidado un electorado muy reactivo a lo que habían sido los gobiernos del MAS, incluyendo al de Arce.

Usó la palabra “sirviendo”. Dígame: los modelos de Sheinbaum y de Lula están sirviendo a México y a Brasil. ¿Podríamos decir que lo que pasa en Bolivia y lo que pasa en la Argentina e inclusive lo que pasa en Brasil, en Chile, es que los modelos de centroizquierda dejaron de servir y en la medida en que sirven van a ser votados y si no sirven van a ser reemplazados? ¿Es una constatación de que el progresismo no sirvió y sí sirvió en México y en Brasil?

Podríamos decir que sí. Todos llegaron de diferente forma y con las tonalidades locales, pero creo que en Argentina, amén de que el mileísmo tiene muchos componentes culturales, políticos, geopolíticos, que también forman parte de la ecuación, claramente el tema económico es principal, y así lo plantea el propio Milei. A Milei le dieron la tarea de resolver, de forma, por lo menos duradera, la cuestión económica, que ya venía siendo un verdadero karma para todos los argentinos.

Creo también que el problema en Chile fue que el modelo de Boric desafió un poco los consensos chilenos. El modelo chileno está muy basado en la idea de que nadie lo va a desestabilizar. El chileno promedio está endeudado hasta la manija con su vida personal.

Pero Estados Unidos emite los dólares, está basada en una situación de potencia que es justamente cuando la pierde aparece Trump. Pero creo que Boric estaba dejando de responder al, entre comillas, sueño chileno, y por eso hubo un giro también a la derecha bastante claro.

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¿Y está sirviendo Milei a los argentinos, siguiendo la misma lógica de que el voto a Sheinbaum o el voto a Lula, y el no voto a los progresismos de los tres países que mencionamos, finalmente guía las elecciones? ¿Le permite esto, para usted, proyectar 2027 en la Argentina?

Yo creo que sí. Si lo miramos comparativamente, Milei tiene un desempeño mucho mejor que sus dos predecesores, Alberto y Mauricio. Está en su tercer año de gestión, ya con perspectivas para el 2027, y tiene una popularidad de 42%. Yo hago encuestas; me da eso en el registro de marzo. Se ha recuperado inclusive un poquito del 40, que era el piso que había tocado el mes pasado.

Pasan muchas cosas en el gobierno de Milei, pero nada finalmente horada su relación con la población, que es responder por el resultado económico. Y creo esa agenda nadie se la está disputando. Creo que apareció una alternativa, que es la de Kicillof, que está intentando plantear con mucha dificultad un modelo económico alternativo, que es lo que realmente lo llevaría a ser competitivo, más allá de la resistencia a Milei, el deseo de frenar a Milei y otras cosas que tienen muchos argentinos. Pero lo que le falta a Kicillof es poder discutir con Milei de igual a igual el modelo económico.

Pero usted dice que Milei va a ser reelecto.

Tengo la impresión que sí, hoy por lo menos.

En el caso de Cuba, ¿es un tema de Trump o es un tema de Estados Unidos? Biden no solamente no eliminó ninguna de las restricciones que había creado Trump en la primera presidencia, sino que le agregó más, como que requirieran visado cualquier europeo para entrar a Estados Unidos, cuando entran sin visa, por el solo hecho de visitar Cuba.

La doctrina Monroe de 1823 cumplió 200 años. Fue creada para Cuba, prácticamente, para sacar a los españoles de Cuba. O sea, Cuba es una obsesión de Estados Unidos desde casi su nacimiento, y hubo muchos períodos en los cuales Estados Unidos estuvo muy interesado en tener control directo de Cuba.

Está esta ilusión de que Cuba fue el patio trasero de Estados Unidos durante generaciones, y eso no es así. Estados Unidos intentó que lo fuera, pero nunca lo logró. Creo que ahora tiene la posibilidad más real que nunca de lograrlo, y Trump no lo va a desaprovechar. Además creo que inclusive tendría rédito para él en términos electorales.

Pero creo que la preocupación por Cuba está compartida por una parte muy importante de la élite estadounidense, y encima ahora tiene como secretario de Estado y presunto presidenciable a un descendiente cubano. Se está todo a favor para que finalmente lo logre.