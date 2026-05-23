Rodrigo Paz no logra frenar la ola de protestas que sacuden Bolivia

Bolivia está envuelta nuevamente en una crisis política, económica y social que hace tambalear al presidente Rodrigo Paz, un dirigente de centroderecha que accedió al poder hace sólo seis meses. Los bloqueos y las protestas se vienen multiplicando desde hace 21 días, provocando un fuerte desabastecimiento de alimentos y otros productos.

Pese al llamado del mandatario a dialogar, este viernes miles de trabajadores marcharon en la capital, La Paz, para exigir su dimisión. “¡Que renuncie, carajo!”, gritaba la muchedumbre de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que paralizan las calles de La Paz, aislada desde hace tres semanas.

Paz encara la peor crisis económica del país andino desde la década de 1980, con una inflación de 14% interanual registrada en abril, heredada del anterior gobierno de Luis Arce.

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Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondean banderas indígenas, avanzaron entre el ruido de petardos hacia el centro de la ciudad. También participaron los sindicatos que integran la poderosa Central Obrera Boliviana (COB).

Los accesos a la plaza de armas, frente al palacio de gobierno, estaban resguardadas con rejas y vigilados por cientos de policías antimotines que buscaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. Muchos negocios cerraron sus puertas y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos.

En medio de la convulsión social, el gobierno anunció esta semana que reorganizaría su gabinete con funcionarios con “capacidad de escucha”. En su primer cambio, nombró a un nuevo ministro de Trabajo. Williams Bascopé, abogado de origen aimara, reemplazará a Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero y quien horas antes puso su cargo a disposición.

Los reclamos iniciales de aumentos salariales, combustible y estabilización de la economía se radicalizaron con el pasar de los días. Ahora los manifestantes piden la salida del mandatario, que puso fin a 20 años de gobiernos de centroizquierda liderados por Evo Morales y Luis Arce. Fue justamente Arce quien agotó las reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, lo que provocó inflación y desarticuló la economía. Al llegar al poder, Paz eliminó los subsidios, pero sin medidas de contención adecuadas.

Ante la prensa, Paz sostuvo: “No voy a dialogar con vándalos. Con aquellos que respetan la democracia, siempre las puertas estarán abiertas”. Y agregó que “las organizaciones sociales siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno. Invitamos siempre al diálogo”.

Por su parte, el canciller Fernando Aramayo denunció que grupos en las protestas buscan debilitar al gobierno y alterar el “orden democrático y constitucional”. Para el gobierno, las protestas son orquestadas por el exmandatario Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

Contramarchas. Las manifestaciones no caen bien en varios sectores de la ciudadanía, especialmente entre comerciantes y empresarios, que ven afectados sus negocios.

Este viernes hubo al menos cinco marchas en rechazo a los bloqueos de caminos que afectan la llegada de productos al departamento de La Paz y otras regiones. Comenzaron a faltar alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible. Las contramarchas tuvieron lugar en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Beni y El Alto.

El gobierno debió desplegar un puente aéreo, desde Santa Cruz y Cochabamba para abastecer de carnes y vegetales a La Paz. Además, anunció un próximo “corredor humanitario” en las vías bloqueadas, que implica un operativo policial para dejar pasar cargamentos.

EE.UU. y países aliados expresaron su “profunda preocupación”

Estados Unidos y trece de países aliados del Escudo de las Américas expresaron su “profunda preocupación” ante las protestas y bloqueos de rutas en Bolivia y dieron su apoyo al presidente Rodrigo Paz.

“Respaldamos al gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas” explicaron los firmantes del comunicado, distribuido por el Departamento de Estado.

“Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público”, agrega el texto.

Bolivia forma parte de esta alianza de seguridad y combate contra el crimen organizado creada hace dos meses por el presidente Donald Trump.

“No podemos permitir el derrocamiento de dirigentes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, sobre todo cuando cuentan con el apoyo de delincuentes y narcotraficantes”, advierte el comunicado.

Además de Estados Unidos y Bolivia, los países firmantes son Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

“El Escudo de las Américas está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en todo el Hemisferio Occidental y con el apoyo a la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región” concluye la carta de esta agrupación política de centroderecha.