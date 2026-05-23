En respuesta a la creciente preocupación global por el último brote de Ébola, científicos de la Universidad de Oxford anunciaron el desarrollo a contrarreloj de una nueva vacuna diseñada para combatir la propagación de este virus letal. El equipo de investigadores británicos proyecta tener las primeras dosis listas para iniciar los ensayos clínicos en humanos en cuestión de meses, lo que representa un esfuerzo científico sin precedentes para contener una potencial emergencia sanitaria internacional antes de que se extienda a otras regiones.

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La tecnología detrás de la nueva vacuna

La velocidad con la que se está estructurando este nuevo desarrollo médico se debe al aprovechamiento de plataformas científicas preexistentes. Los científicos de Oxford están utilizando la misma tecnología de vector adenoviral que implementaron con éxito para el diseño de la vacuna contra el Covid-19, lo que permite adaptar de forma rápida la respuesta inmunológica hacia las proteínas específicas del virus del Ébola.

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científicos de la Universidad de Oxford anunciaron el desarrollo a contrarreloj de una nueva vacuna diseñada para combatir la propagación de este virus letal.

El objetivo principal de esta nueva formulación es ofrecer una protección eficaz y duradera, pero con una ventaja logística clave: una mayor facilidad de fabricación a gran escala y mejores condiciones de almacenamiento y distribución en comparación con las vacunas existentes de generaciones anteriores. Esto resulta fundamental debido a que los brotes de Ébola suelen concentrarse en regiones de África subsahariana que presentan infraestructuras de refrigeración severamente limitadas.

El contexto del brote y la urgencia internacional

El Ébola es una enfermedad hemorrágica grave que registra tasas de letalidad sumamente elevadas, oscilando habitualmente entre el 50% y el 90% dependiendo de la variante del virus y de la rapidez de la asistencia médica recibida. La transmisión se produce por el contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, lo que vuelve indispensables las herramientas de inmunización para proteger al personal sanitario de primera línea y a las comunidades vulnerables.

Aunque en la actualidad existen vacunas aprobadas que se aplican mediante estrategias de "vacunación en anillo" (inmunizando a los contactos directos de los casos confirmados), las mutaciones detectadas en las cepas del brote en curso exigen una actualización de las herramientas biológicas disponibles. El financiamiento y el respaldo de los organismos internacionales de salud resultan críticos en esta etapa, mientras las autoridades sanitarias globales monitorean de cerca los avances de Oxford para coordinar los futuros corredores de distribución humanitaria.

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