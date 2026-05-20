El brote mortal de ébola en África expone el vacío dejado por Estados Unidos en la salud global

Mientras los principales funcionarios de salud pública del mundo se reunían en Ginebra para encuentros de emergencia sobre una cepa mortal de ébola que probablemente circuló sin ser detectada durante meses en África, había una ausencia notable en la mesa: una delegación formal de EE.UU.

En brotes anteriores, EE.UU. solía encabezar las tareas de vigilancia, apoyo de laboratorio y respuesta de emergencia a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la ahora desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). También desaparecieron los grandes equipos desplegados sobre el terreno y los cientos de millones de dólares que Washington destinaba antes a emergencias sanitarias. Ese repliegue se profundizó con la salida de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud y se vio agravado por despidos masivos, crisis de liderazgo y el desmantelamiento de operaciones de ayuda exterior bajo el presidente Donald Trump y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

La OMS evalúa usar vacunas y medicamentos experimentales frente al aumento de muertes por ébola en el Congo

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Aunque es difícil determinar cuánto del antiguo financiamiento de USAID y la OMS habría contribuido directamente a la respuesta al brote actual, estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud muestran que el gasto de EE.UU. en ayuda, investigación y apoyo operativo vinculados al ébola —incluidos fondos gubernamentales canalizados de forma directa o mediante organizaciones internacionales de asistencia— cayó a cerca de US$186.000 el año pasado. La cifra contrasta con los alrededor de US$23 millones destinados en 2021 y con montos aún mayores un año antes, cuando llegaba a su fin el último gran brote de ébola en la República Democrática del Congo.

“Este es el escenario de pesadilla”, dijo Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International y exjefe de la respuesta de USAID al ébola durante la epidemia de 2014-2016 en África occidental, que dejó más de 11.000 muertos.

Redes desgastadas

Equipos respaldados por EE.UU. ayudaron a construir redes de vigilancia y respuesta que coordinaban desde el rastreo de contactos hasta entierros seguros y dignos durante brotes anteriores de ébola. Los CDC señalaron que todavía mantienen a más de 30 personas en Congo y otras 100 en Uganda brindando apoyo técnico, además de decenas de especialistas en Atlanta dedicados actualmente a la respuesta de emergencia. Un coordinador técnico de alto nivel también fue enviado a Congo.

La OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de mayo. El brote ha seguido propagándose.

La OMS contabilizó casi 600 casos sospechosos y 139 muertes, principalmente en la provincia de Ituri, en el noreste de Congo, aunque investigadores dijeron el lunes que la cifra real de infecciones podría superar ya las 800. Un trabajador humanitario estadounidense que dio positivo fue trasladado a Alemania para recibir atención médica.

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La cepa en circulación, conocida como Bundibugyo, no tiene vacunas ni terapias aprobadas, y expertos dicen que podrían pasar meses antes de que una inmunización experimental esté lista para ensayos en humanos.

Congo ya estaba “al límite” por el conflicto y años de recortes de ayuda antes de que golpeara el brote de ébola, dijo Manenji Mangundu, director de Oxfam en Congo. Las reducciones de financiamiento habían debilitado los sistemas de vigilancia de enfermedades, dejando al país “efectivamente ciego ante el ébola” y permitiendo que el brote pasara inadvertido durante semanas, dijo.

El secretario de Estado Marco Rubio criticó a la OMS por haber llegado “un poco tarde” a identificar el brote durante una rueda de prensa con periodistas el martes. El Departamento de Estado de EE.UU. financia hasta 50 clínicas de tratamiento contra el ébola en Congo y Uganda, donde ya se reportaron casos.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que los recortes a USAID no influyeron en la demora para detectar el brote.

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Colapso de la ayuda

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk desmanteló USAID, recortando cientos de millones de dólares en ayuda exterior y contribuyendo a una caída de 68% en el financiamiento humanitario desembolsado a Congo, según el Center for Global Development.

Algunos programas de salud, incluido el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida y las contribuciones al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, fueron posteriormente transferidos al Departamento de Estado en lugar de ser eliminados por completo. El Congreso reasignó parte de los fondos, aunque una porción del dinero se está utilizando para ayudar a resolver obligaciones derivadas del cierre de USAID, informó CNN.

Otros países donantes, incluidos Reino Unido y Alemania, también redujeron el gasto en ayuda exterior, amplificando el impacto de los recortes estadounidenses. Las reducciones en el financiamiento global de salud podrían contribuir a 9,4 millones de muertes adicionales para 2030, según un estudio publicado en febrero en The Lancet Global Health.

Los recursos están desviándose cada vez más desde la asistencia al desarrollo hacia “preocupaciones tradicionales de seguridad” y prioridades económicas internas, dijo Richard Hatchett, director ejecutivo de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. “El entorno en general es muy desafiante”.

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Respuesta reducida

El Departamento de Estado dijo que proporcionará US$250 millones adicionales para respaldar los esfuerzos de respuesta de Naciones Unidas en Congo y Uganda. La ayuda humanitaria de EE.UU. a Congo cayó desde unos US$906 millones en 2024 hasta alrededor de US$179 millones durante el primer año de regreso de Trump al poder, según cifras oficiales.

Congo solicitó US$1.400 millones en ayuda internacional en enero después de que los recortes a programas de salud y nutrición respaldados por USAID contribuyeran a la escasez de medicamentos y redujeran la capacidad de respuesta frente a brotes, dijo el gobierno.

La Cruz Roja cuenta con personas capacitadas para realizar entierros seguros y dignos de víctimas de ébola, pero carece de dinero para pagarles, dijo Joanne Liu, profesora de salud pública en la Universidad McGill y quien lideró la respuesta de Médicos Sin Fronteras durante la epidemia de ébola en África Occidental de 2014-2016. “El tiempo lo es todo”, afirmó.

Congo ha acumulado una amplia experiencia respondiendo a 17 brotes de ébola desde 1976, pero este es el primero que ocurre desde que EE.UU. se retiró de la OMS, reduciendo el financiamiento del organismo y el acceso a la experiencia de los CDC. La ubicación del brote en la provincia de Ituri, donde el conflicto y el desplazamiento han dejado cerca de un millón de personas fuera de sus hogares, dificulta el rastreo de contactos y agrava la situación.

La OMS ha intentado intensificar su respuesta pese a perder a su principal donante —EE.UU. aportó casi US$1.300 millones en 2022 y 2023—. El organismo aprobó US$3,4 millones adicionales para la respuesta al ébola, elevando el financiamiento total de emergencia a US$3,9 millones.

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Riesgos globales

La epidemia de ébola en las provincias congoleñas de Ituri y Kivu del Norte que terminó en 2020 infectó a casi 3.500 personas y provocó cerca de 2.300 muertes. El brote actual podría alcanzar una magnitud comparable, pero con menos recursos disponibles para contenerlo, dijo Konyndyk, de Refugees International.

“Qué tan grande puede llegar a ser esto depende de cómo responda el mundo”, afirmó Konyndyk.

Los esfuerzos de EE.UU. se han centrado principalmente en impedir que el virus ingrese al país. Las agencias federales emitieron advertencias de viaje y restringieron la entrada de ciudadanos no estadounidenses procedentes de Congo, Uganda y Sudán del Sur.

El riesgo para la población estadounidense sigue siendo bajo, dijeron los CDC, aunque expertos advirtieron que es probable que continúe la propagación en África. Los viajes internacionales implican que infecciones de ébola aún podrían llegar a EE.UU., como ocurrió en el pasado, aunque sigue siendo improbable un brote amplio dentro del país, señaló Konyndyk.

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Sin tratamientos ni vacunas desarrollados específicamente para Bundibugyo, la respuesta depende en gran medida del rastreo de contactos, las cuarentenas y la coordinación entre agencias internacionales.

“Como ya no estamos en la OMS y no estamos estrechamente conectados con esa coordinación internacional, nos tomaría más tiempo restablecer la presencia sobre el terreno para poder ayudar”, dijo Nahid Bhadelia, directora del Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston.

Aún se desconoce hasta dónde se propagará el brote actual.

“Esto es lo que ocurre cuando se desfinancian los sistemas de salud pública diseñados para mantenernos seguros”, dijo Nina Schwalbe, investigadora sénior del Centro de Política y Política Global de Salud de la Universidad de Georgetown, quien ayudó a establecer la iniciativa de acceso a vacunas contra el Covid-19 de USAID.