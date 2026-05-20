Xi Jinping y Vladimir Putin celebraron su alianza y firmaron un pacto para estrechar lazos

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, elogiaron la fortaleza de su relación durante conversaciones en Pekín, mientras ambos países buscan reforzar los lazos bilaterales a la sombra de las guerras en Ucrania e Irán.

Los dos líderes firmaron el miércoles un pacto para profundizar la cooperación estratégica antes de observar cómo funcionarios de ambos países rubricaban una serie de otros documentos sobre temas que iban desde comercio y tecnología hasta construcción ferroviaria. Putin dijo que se alcanzaron aproximadamente 40 acuerdos durante la visita, aunque no mencionaron un proyecto clave de gasoducto.

“Hemos construido un sistema estable de comercio mutuo que está protegido de la influencia externa y las tendencias negativas en los mercados globales”, dijo Putin sentado junto a Xi tras las conversaciones entre ambas partes.

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El presidente chino había dicho anteriormente que ambas partes trabajan para profundizar la confianza política y la coordinación estratégica.

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Las conversaciones entre los dos líderes en el Gran Salón del Pueblo incluyeron Medio Oriente, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, con Xi agregando urgencia a sus llamados anteriores a un alto al fuego en un conflicto que comenzó con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y luego se extendió por la región. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —quien celebró una cumbre con Xi en Pekín la semana pasada— amenazó con reanudar los ataques contra Irán en los próximos días como parte del esfuerzo por lograr un acuerdo para poner fin a la guerra.

“Un alto al fuego integral es imperativo, reiniciar la guerra es aún más inaceptable, y adherirse a las negociaciones es particularmente importante”, dijo Xi en Pekín.

Los líderes de Rusia y China —dos de los mayores respaldos de Irán— se reúnen después de que Trump dijera que había suspendido un nuevo bombardeo contra Irán previsto para el martes a pedido de aliados del golfo Pérsico.

Los comentarios elevan cada vez más la posibilidad de un regreso a hostilidades activas con Irán, que hasta ahora se ha negado a ceder a las exigencias de Trump de abandonar los elementos restantes de su programa nuclear tras semanas de ataques que comenzaron a fines de febrero.

Xi recibió a Putin en la plaza de Tiananmén al inicio de su cumbre, dándole el mismo trato que recibió Trump días antes. Una salva de 21 cañonazos resonó mientras una banda militar tocaba los dos himnos nacionales, y decenas de niños con banderas rusas y chinas los recibieron gritando: “Bienvenidos, bienvenidos”.

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Putin dijo a Xi que las relaciones entre Rusia y China están en un nivel sin precedentes y son un modelo de asociación. La visita fue programada formalmente para conmemorar el 25º aniversario de un tratado de amistad y cooperación entre Rusia y China.

Al llamar a Xi un “querido amigo”, Putin dijo que Rusia sigue siendo un proveedor confiable de energía para China. “En la actual situación tensa en el escenario internacional, nuestra estrecha cooperación es especialmente necesaria”, dijo.

“China y Rusia deben concentrarse en estrategias de largo plazo y promover el desarrollo y la revitalización de sus respectivos países”, dijo Xi, según China Central Television. Agregó que sus naciones también deberían “construir un sistema de gobernanza global más justo y razonable” frente a una “hegemonía unilateral desenfrenada”, informó la emisora estatal, en lo que pareció ser una crítica velada a Estados Unidos.

Putin y Xi, que comparten un deseo común de un orden mundial multipolar para desafiar el dominio global de Estados Unidos, también tomarán té juntos más tarde el miércoles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que era la 25ª visita del líder ruso al país.

La conversación prevista durante el té “es uno de los eventos más importantes de la visita”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, a periodistas el lunes. “Nosotros, como nuestros amigos chinos, estamos interesados en que esta reunión de té dure el mayor tiempo posible”.

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Los temas en la agenda de las conversaciones entre Rusia y China incluían el gasoducto planificado Power of Siberia 2, había dicho anteriormente el Kremlin, aunque ninguno de los líderes mencionó el proyecto en sus declaraciones al firmar acuerdos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que los principales parámetros del proyecto del gasoducto habían sido acordados, pero que aún faltaba cerrar algunos detalles, aunque no dio más precisiones.

Además de sus conversaciones con Xi, Putin también sostendrá reuniones separadas con el primer ministro chino, Li Qiang.

Rusia espera que la turbulencia en los mercados energéticos por el conflicto en Medio Oriente y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz hagan que China sea más flexible en las negociaciones sobre un contrato de precios del gas para el proyecto.

Medios estatales chinos destacaron posibles áreas de cooperación, desde energía, agricultura, ciencia y tecnología hasta espacio e inteligencia artificial. Altos funcionarios del gobierno ruso y jefes de grandes empresas, desde Gazprom PJSC hasta Rosatom y Roscosmos, forman parte de la delegación visitante.

Con su economía bajo una presión creciente, Rusia depende fuertemente del comercio con China para debilitar el impacto de las sanciones occidentales por la invasión a gran escala de Ucrania, que está en su quinto año. Rusia está importando más del 90% de su tecnología sancionada a través de China, informó Bloomberg News anteriormente.

China ha negado haber proporcionado armas a cualquiera de las partes en la guerra en Ucrania, diciendo que controla estrictamente las exportaciones de artículos de doble uso.