Brasil aparece cada vez más en el centro del mapa estratégico mundial por sus reservas de tierras raras, minerales clave para la fabricación de autos eléctricos, tecnología y sistemas militares. Según detallaron en la Agence France-Presse (AFP), el país sudamericano posee más de 20 millones de toneladas de estos elementos y despierta el interés de potencias como Estados Unidos, en medio de una disputa global por recursos críticos y por el predominio de China en el sector.

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Las tierras raras son un grupo de 17 elementos utilizados en industrias tecnológicas y energéticas. Aunque abundan en distintas partes del planeta, China concentra las mayores reservas y, especialmente, la capacidad industrial para procesarlas a gran escala. En ese escenario, Brasil intenta avanzar en el desarrollo de su potencial minero sin perder control sobre sus recursos estratégicos.

De acuerdo con datos citados por AFP, Brasil cuenta con la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, solo por detrás de China y muy por encima de India, que ocupa el tercer lugar con 6,9 millones de toneladas. Sin embargo, el volumen exportado por el gigante sudamericano sigue siendo reducido: en 2024 apenas exportó 20 toneladas, frente a una producción mundial estimada en 390.000 toneladas.

Las dificultades para desarrollar la producción

Uno de los principales obstáculos para expandir la industria es el complejo proceso de refinamiento. Elementos como el neodimio y el praseodimio se encuentran mezclados con otros compuestos en arenas, arcillas y rocas, lo que obliga a realizar procesos industriales de alta complejidad y costo.

“En la transición entre lo que extraemos de la tierra y el óxido (de tierras raras), que sería de un 99,9% de pureza, hay por lo menos 400 procesos industriales”, explicó Pablo Cesario, presidente del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM), durante una conferencia virtual citada por AFP.

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El dirigente agregó que Brasil puede realizar ese trabajo “a escala de laboratorio”, pero remarcó que el país todavía no dispone de la capacidad industrial necesaria. “Lo que no tenemos, y casi nadie en el mundo tiene, es esta tecnología de procesamiento a escala industrial”, sostuvo Cesario.

Por su parte, Julio Nery, director de asuntos mineros del IBRAM, señaló que el sector necesita “infraestructura”, “investigación tecnológica” y un suministro energético más barato y abundante para avanzar en el desarrollo de la actividad.

Estados Unidos acelera inversiones en Brasil

El interés internacional por las tierras raras brasileñas se intensificó en los últimos meses, especialmente por parte de Estados Unidos, que busca reducir la dependencia de China en un mercado considerado estratégico.

“Vemos a Brasil como un lugar que tiene potencial para miles de millones en inversiones de Estados Unidos. Ya estamos en ese camino, con más de 600 millones de dólares invertidos”, afirmó un portavoz de la embajada estadounidense, citado por AFP, durante un evento con inversores realizado en marzo.

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En ese marco, Washington firmó un memorando de entendimiento con el estado de Goiás para impulsar proyectos vinculados a la minería de tierras raras. Además, en abril, la empresa estadounidense USA Rare Earth compró por unos 2.800 millones de dólares a Serra Verde, la firma que opera en Goiás la única mina brasileña actualmente en fase de producción.

Australia también participa en el sector a través de la compañía Foxfire Metals, mientras que China mantiene presencia en un proyecto ubicado en la Amazonía brasileña, según informó el IBRAM.

Lula busca atraer inversiones sin perder control estatal

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva intenta equilibrar la llegada de inversiones extranjeras con una mayor supervisión estatal sobre el negocio. Lula aseguró que está dispuesto a “hacer acuerdos con todos los países”, aunque aclaró que “nadie, excepto Brasil, será dueño de (su) riqueza”.

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que ofrece incentivos fiscales al sector privado para explotar tierras raras, pero que también otorga al Ejecutivo poder de veto sobre acuerdos con empresas extranjeras por razones de “seguridad económica o geopolítica”.

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Por último, la iniciativa generó cuestionamientos dentro del sector minero. “Lo que está escrito allí es que el gobierno tiene la última palabra en todo. Y eso es una preocupación”, advirtió Pablo Cesario. El presidente del IBRAM añadió que “la expectativa es que cambie en el Senado”, donde el proyecto todavía debe ser debatido.

Con información de AFP

GZ/ff