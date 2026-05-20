El informe de la autopsia realizada al cuerpo de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció el jueves 14 de mayo tras un siniestro vial y una agresión posterior en la ciudad de Chascomús, determinó que la causa del deceso provino del impacto del choque y no de los golpes que recibió mientras estaba en el suelo.

El expediente judicial sumó este resultado médico-legal para establecer la secuencia que terminó con la vida del menor dos días después del hecho en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

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El informe destaca que la víctima "presenta politraumatismos de importancia que afecta fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel. Sin embargo, la lesión más grave es la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determinan una lesión que debido a su magnitud resulta idónea para producir la muerte".

Asimismo, los especialistas remarcaron que las lesiones de Kevin son "compatibles con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque, siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales descriptas que tienen indudablemente origen en ese traumatismo".

Qué le pasó a Kevin Martínez

El siniestro vial ocurrió el martes 12 de mayo, cuando Martínez circulaba a bordo de una motocicleta Honda XR 150 junto a otro joven de 17 años. El rodado menor impactó contra un automóvil Ford Ka de color blanco en en el cruce de las calles Jacarandá y Julián Quintana, Chascomús. Los registros incorporados a la causa ratificaron que la víctima viajaba sin el casco reglamentario al momento de producirse la colisión.

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Luego del impacto, mientras el adolescente permanecía herido en el asfalto, un hombre identificado como Leandro Edgardo Marzzellino se acercó y lo golpeó en la cabeza. Esta secuencia generó el reclamo de los familiares del menor, quienes vincularon de manera directa la agresión física con el desenlace fatal.

El abogado de la familia, José Equiza, afirmó públicamente que "la muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso". La representación legal de los Martínez remarcó la existencia de filmaciones particulares que captaron el momento de la golpiza y cuestionó el desempeño de las fuerzas de seguridad públicas.

La investigación judicial se encuentra a cargo de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, titular de la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente. Hasta el momento, la única persona imputada formalmente en las actuaciones es la conductora del Ford Ka, María Antonella Saint Jean, de 25 años.

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La conductora enfrenta una acusación preliminar bajo la carátula de homicidio culposo. En cuanto a Marzzellino, sería acusado por "lesiones", ya que agredió al chico cuando estaba herido, en la camilla, a punto de ser trasladado un hospital local, informó Noticias Argentinas.

El acusado de la agresión tiene un historial de antecedentes penales. Las constancias judiciales registraron una vinculación con un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en el año 2023, una causa por daño y lesiones leves en abril de 2024, un sumario por violencia familiar en abril de 2009 y dos procesos adicionales por daño y lesiones leves en marzo de 2009 y junio de 2010.

Por otra parte, se confirmó que no hubo una persecución por parte de Saint Jean y que la moto en la que circulaban los menores tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID Número 9 de Chascomús, cuya titular es la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja.

BGD/ML