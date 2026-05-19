Luego del escándalo de la última audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, donde Gianinna Maradona se descompensó al ver las imágenes de la autopsia de su papá, este martes declaró Jana Maradona, la segunda descendiente del exfutbolista en hablar ante el tribunal. La joven se quebró al recordar su fallecimiento y complicó al neurocirujano Leopoldo Luque, al expresar que le había asegurado que "la internación domiciliaria iba a ser seria".

“Luque era una persona de confianza para mi papá; todos los médicos respondían a él", comenzó diciendo ante los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón . En la esta jornada, también volverá a hablar el neurocirujano, uno de los principales acusados, a quienes los magistrados le fijaron límites para ampliar su indagatoria, y el psicólogo Carlos Díaz, otro de los siete imputados en la causa.

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En el primer proceso por la muerte del entonces director técnico de Gimnasia de La Plata, que se anuló por el documental de la ex jueza Julieta Makintach, Jana había ratificado que fue Luque quien sugirió el barrio cerrado ubicado en el partido de Tigre como residencia provisoria de Maradona. "No tenía motivos para desconfiar de él", dijo en ese entonces.

Por su parte, el neurocirujano declarará una vez más para refutar los dichos del médico Mario Schiter y los peritos forenses que llevaron a cabo la autopsia, quienes indicaron que varios de los síntomas se gestaron a lo largo de varios días. El psicólogo, por su parte, buscará explicar parte del contexto sobre los audios que se reprodujeron por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, en la audiencia del 12 de mayo.

Jana Maradona en el juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona

Los mensajes de voz son conversaciones que Díaz mantuvo con otra de las acusadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, luego de la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020. Allí, se lo escucha decir: "Diego Maradona se murió por una cuestión cardíaca de hace 20 años, no es que se murió por algo de la cabeza y fue imprudente externarlo; estamos limpios".

Jana Maradona: "No había aparatología"

Durante su testimonio, la cuarta hija del exjugador describió las condiciones de la internación domiciliaria en el barrio privado de la localidad de Benavídez y expresó: “Le refaccionaron una habitación. Taparon con cartones una ventana, le pusieron una puerta corrediza; él tenía quejas de los ruidos de la cocina porque estaba muy cerca. La cama era normal, y en el lugar no había aparatología”.

Además, recordó que tenían un grupo en la plataforma de mensajería WhatsApp con sus hermanos, su tía "Kitty" (Rita Maradona) y los médicos. "Ahí se compartía cómo lo veíamos y las actualizaciones de la internación. Luque había filtrado un parte médico y por eso se armó el grupo”, dijo antes de lamentar que el neurocirujano le había asegurado que la internación alli "iba a ser seria".

Jana también señaló que tras la operación de su padre en la Clínica Olivos, fue a una reunión con el director del Hospital Dimitroff con sus hermanas, Dalma y Gianinna, Luque, Cosachov y otros profesionales de la salud. Sobre la opción de que Diego cursara la recuperación en ese lugar, el neurocirujano se opuso y les manifestó que era "demencial" porque su papá no iba a querer y el hospital supuestamente lo iba a usar para promocionarse.

El neurocirujano Leopoldo Luque.

"Luque dijo que teníamos una sola bala y la teníamos que usar bien y la mejor opción era una internación domiciliaria, así podíamos ir las veces que queramos. Íbamos a tener el control de los médicos, iba a estar atendido todo el tiempo, como una clínica de rehabilitación pero más amigable para mi papá”, agregó.

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