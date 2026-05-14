Se cumple un mes del inicio del segundo juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, cuyo primer debate oral fue declarado nulo tras el "Escándalo del Documental" que derivó en la destitución de la exjueza Julieta Makintach. En el nuevo debate los imputados aprovecharon para levantar el perfil como ocurrirá este jueves, cuando vuelvan a hablar ante el tribunal el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz, dos de los principales acusados.

Tanto el exmédico de cabecera del exfutbolista como el especialista en salud mental experto en el tratamiento de adicciones pidieron comparecer frente a los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro. Se espera que Luque responda a los testimonios de los forenses que realizaron la autopsia de Diego, mientras que Díaz buscará aclarar los audios que exhibió la Fiscalía la jornada anterior.

De "Luque no quiso" a "parecía preocupado": testificaron dos médicos en el juicio por la muerte de Maradona

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Entre otras conclusiones, los peritos indicaron que Maradona presentaba "un edema generalizado" y "tenía agua en todo su cuerpo", mientras que su corazón estaba "agrandado" y pesaba poco menos del doble que uno normal. Según los profesionales, ese cuadro no fue súbito, se fue generando a lo largo de varios días; y la causa de su muerte fue por un “edema agudo de pulmón” y una “insuficiencia cardíaca”.

Además, se espera que en esta décima audiencia declare como testigo el Dr. Mario Schiter, que conoció al exjugador cuando acudía al sanatorio Fleni para realizarse chequeos de rutina en 1999. También fue uno de los médicos que lo acompañó a Cuba en el año 2000 para iniciar un programa de rehabilitación por su adicción a las drogas.

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Schiter fue convocado por su experiencia, su cercanía con el exentrenador de la Selección Argentina y Gimnasia de La Plata y por la advertencia que le hizo a quienes estaban a cargo de su salud en 2020, que actualmente son juzgados por presunta negligencia. Según había dicho en el anulado juicio del año pasado, les advirtió que era "arriesgado" una internación domiciliaria que no se pensara de forma multidisciplinaria.

Además de Luque y Díaz, en la causa están imputados por "homicidio simple con dolo eventual" la psiquiatra Agustina Cosachov, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni. Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid es la única que será juzgada por un jurado popular luego de que finalice este debate.

Caso Maradona: los audios que expusieron los fiscales

Este jueves, Carlos Díaz, conocido con el apodo de "Charly", buscará dar contexto a los audios que presentaron los fiscales del juicio, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, donde se lo escucha hablando con Cosachov. "Diego Maradona se murió por una cuestión cardíaca de hace 20 años”, le dice a la psiquiatra al intentar llevarle tranquilidad sobre las posibles responsabilidades médicas.

En el mensaje de voz, también hace referencia al tratamiento que recibió el campeón del Mundial México '86 antes de su fallecimiento, mientras transitaba una internación domiciliaria en un barrio privado del partido de Tigre tras ser operado de un hematoma subdural. “No es que se murió por algo de la cabeza y fue imprudente externarlo”, añade el psicólogo.

La psiquiatra Agustina Cosachov junto a su abogado, Vadim Mischanchuk.

“Lo del corazón no tenía nada que ver con lo de la cabeza, nos lo dijo Luque. No le diste algún medicamento que lo pudo haber matado", continúa. Luego, le subraya a Cosachov: "Estamos limpios”. Por último, el especialista en salud mental comenta que Maradona "tuvo un paro" debido a su condición, y eso supuestamente fue "impredecible".

Otra de las pruebas que exhibieron los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) fueron los chats entre Luque y el cardiólogo Oscar Franco, de la clínica Ipensa, que evaluó al "Diez" antes de su operación y recientemente testificó en el juicio.

Las conversaciones corroboraron lo que había manifestado Franco ante el tribunal: que tras realizarle un electrocardiograma al paciente sugirió hacer un estudio más complejo para descartar una enfermedad coronaria. “Ese examen no se hizo por decisión del médico a cargo”, sostuvo en relación al neurocirujano imputado, a quien todos los testigos mencionaron como la persona que seguía la evolución de la salud de Diego.

El cambio de perfil de Leopoldo Luque

A diferencia del proceso que se desarrolló el año pasado, las defensas y los acusados se muestran más sólidos. Esta situación ya había sido adelantada por el fiscal Ferrari, que antes del arranque del nuevo debate había expresado que debían cambiar su estrategia porque habían exhibido una gran parte de ella antes del escándalo de Makintach.

Con la información de antemano, los abogados intentan utilizarla a su favor. Quizás la mayor modificación la demostró Leopoldo Luque, que cuando arribó a los Tribunales de San Isidro en 2025 casi nadie lo reconoció por un notable cambio en su aspecto físico y porque evitó hablar. Tras la nulidad, incorporó a los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín a su defensa -en la que continúa Julio Rivas- y amplió su indagatoria muchas veces.

Luque tendrá la palabra para referirse a los dichos de los peritos Carlos Cassinelli y Federico Corasaniti, quienes llevaron a cabo la autopsia de Diego Maradona en la morgue de San Fernando.

El primero de ellos indicó que el cuerpo presentaba "agua por todos lados" y retención de líquidos debido a un edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardíaca crónica. Ambos coincidieron en que habría sufrido una "agonía prolongada de hasta 12 horas", lo que había sido puesto en duda por el neurocirujano. Sin embargo, sostuvieron esta conclusión por la presencia de unos coágulos en el corazón.

FP

LT