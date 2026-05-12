El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó este martes en una etapa técnica fundamental, con la declaración de dos médicos que lo atendieron en el centro de salud Ipensa antes de que se defina su operación en la cabeza, realizada semanas antes de su fallecimiento. Sus testimonios, sumados a los de otro profesional que lo acompañó durante su rehabilitación en Cuba en el año 2000, son clave para reconstruir como era su estado de salud.

Los primeros en declarar fueron el cardiólogo Oscar Alberto Franco y el clínico Marcos Correa, del centro de salud de La Plata en el que el exfutbolista estuvo pocos días antes de ser sometido a una intervención por un hematoma subdural, la cual fue impulsada por su médico de cabecera, el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados por "Homicidio simple con dolo eventual".

El nuevo juicio por la muerte Maradona comenzó con cruces y el rechazo al pedido de Luque de televisar el debate

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Durante la novena audiencia -que estuvo atravesada por varios problemas técnicos-, Correa afirmó que "parecía que Luque se preocupaba por el paciente” y que la salida del sanatorio también estuvo influenciada por la voluntad de Maradona, que no quería permanecer mucho tiempo allí. En tanto, comentó que el hallazgo del hematoma generó una diferencia de criterios, ya que el acusado quería operarlo pero Guillermo Burry (el neurocirujano de Ipensa) decía que "no era urgente" y había que esperar.

Por su parte, Franco señaló que le había hecho controles médicos al entonces director técnico de Gimnasia de la Plata en Ipensa en septiembre de 2020 y que propuso hacerle un "examen más complejo del corazón" para descartar una enfermedad coronaria, por no se hizo porque Luque se lo rechazó.

Segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

El tercer testigo, Mario Alejandro Schiter, es el profesional que acompañó al exjugador de Nápoli y Boca a Cuba tras descompensarse en Uruguay para iniciar un programa de rehabilitación por su consumo problemático de drogas. Schiter fue convocado por su experiencia con el "Diez" y por la advertencia que le hizo a quienes estaban a cargo de su salud en 2020, cuando sostuvo que era "arriesgado" que transitara su recuperación mediante una internación domiciliaria.

“Una internación así es llevar el hospital a la casa. Me reuní con el director del sanatorio, pero no pude ver a Diego. Les propuse la opción de que haya acompañantes terapéuticos. Hubiera puesto enfermeros 24 horas, un médico, un cardiólogo, que fuera tratado bajo un abordaje multidisciplinario", explicó durante el primer debate oral en 2025, que finalmente fue anulado tras el escándalo del documental, que derivó en la destitución de la exjueza Julieta Makintach.

"Propuse un estudio más complejo" y Luque "no quiso"

Durante su comparescencia, Franco relató que fue convocado para hacer una evaluación cardiológica durante la internación del exfutbolista y que llegó a él mediante el traumatólogo Flavio Tunessi. "Fue una revisión rápida, me comentó que querían hacerle una evaluación de rutina, entre ellos uno cardiológico. Le hice un electro”, recordó.

"Antes del examen hablé con el que era el médico de cabecera que era el doctor Leopoldo Luque. Yo entendí que él era el médico que lo venía siguiendo; hablamos por teléfono. Hablamos sobre qué evaluación se podía hacer, una serie de estudios complementarios. Yo sugerí un estudio de mayor complejidad para descartar una enfermedad coronaria”, aseguró.

Sin embargo, detalló que no se trataba de un examen invasivo, si no de uno un poco más complejo llamado perfusión. "Apunta a tener un alto valor predictivo para saber si hay enfermedad o no. Pero no se hizo por una decisión del médico a cargo", subrayó en relación al imputado.

El neurocirujano Leopoldo Luque.

Por otro lado, mencionó que mantuvo un contacto con Maradona, una "charla mínima" en la que no llegó a explicarle mucho del procedimiento porque "estaba somnoliento". Luego, el cardiólogo cerró: "Me limité a revisarlo y a hacerle el electro".

“Luque se preocupaba” por el estado de Maradona

El médico clínico Marcos Correa, que lo atendió semanas antes de su fallecimiento, aportó datos sobre las decisiones médicas en torno a su cuadro. Allí, precisó que el neurocirujano no se opuso a que revisaran al paciente y tampoco obstaculizó los procedimientos: “Luque parecía que se preocupaba por el paciente”, resaltó.

Sobre la llegada del entrenador del "Lobo" a Ipensa, contó que llegó en silla de ruedas acompañado por personas de su entorno. Esto ocurrió días después del homenaje que le realizo la AFA por su cumpleaños número 60, donde se observó un deterioro en su salud. "Apareció en un estado que llamaba la atención de cualquiera, como perdido, parecía con ganas de irse”, manifestó el especialista.

En otro punto que pareció favorable a los planteos de la defensa de Luque, contó que el propio Maradona le expresó "estar cansado de hacerse estudios" y que se quería ir desde el momento en que llegó.

Caso Maradona: La operación en la cabeza

Correa dijo ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani , del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, que el hematoma subdural que tenía el exfutbolista en la cabeza se descubrió después de que le realizaran una tomografía. "Nosotros adoptamos una conducta expectante, que no quiere decir que no lo van a operar nunca, pero el Dr. Burry no lo veía como una urgencia”, añadió.

“El hematoma era un hallazgo que llevaba sus días: si había transcurrido tanto tiempo lo que yo entiendo es que la decisión era seguir esperando, me parecía razonable", explicó. A pesar de ello, reconoció: "Yo no soy neurocirujano, no tengo la capacidad de darme cuenta si era una emergencia”.

Como había diferencias de criterio, recordó que desde el entorno de Diego solicitaron el entorno a otro centro médico para definir como proceder. "La decisión de Luque era hacer la cirugía. Supongo que él o alguien de su entorno pidió el traslado, pero no me consta. Ahí lo llevaron a la Clínica Olivos, pero no estaba de alta", concluyó.

Además del exmédico personal de Maradona, se encuentran acusados por su deceso la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el clínico Pedro Di Spagna.

FP