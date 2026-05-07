La octava audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona continúa con las declaraciones de uno de los forenses que participó en la autopsia del exfutbolista y profesionales de la clínica Ipensa, quienes habían recomendado que no fuera operado de la cabeza. Esta intervención fue aprobada por el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa, quien adelantó que volverá a hablar ante los jueces.

El primero en testificar este jueves fue Carlos Cassinelli, director de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense, luego de que su colega, Federico Corasaniti lo hiciera en la jornada del martes pasado. Acerca de las pericias forenses, especificó que Maradona presentaba "un edema generalizado", su cuerpo "tenía agua por todas partes" y su corazón pesó "503 gramos", cuando uno normal "pesa entre 350 y 360”.

"Hongo de espuma" y "signos de agonía": el relato de un forense en el juicio por la muerte de Diego Maradona

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En contraposición a lo que había sostenido Luque, que en las primeras audiencias aseguró que no se puede conocer la cantidad de tiempo exacto de la agonía, Cassinelli mencionó que fue "prolongada" y pudo haber sido de "12 horas", dato que está incluido en la Junta Médica que evaluó el cadáver del exjugador tras su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

Los otros profesionales citados para esta jornada son Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi, todos involucrados en el ingreso de Maradona al sanatorio Ipensa de La Plata , después de que el entonces entrenador de Gimnasia de La Plata mostrara un estado de salud muy delicado durante el homenaje que le hizo la AFA por su cumpleaños número 60.

El neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como exmédico de cabecera de Diego Maradona.

En el primer debate oral, que fue anulado en 2025 luego del "Escándalo del Documental" que derivó en la recusación y posterior destitución de la ex jueza Julieta Makintach, los especialistas habían advertido que no era necesario operarlo de un hematoma subdural que le detectaron. Sin embargo, Luque impulsó la intervención que finalmente se realizó en la Clínica Olivos.

“Determinamos 12 horas de agonía”

El médico legista comentó que "no sabría decir con exactitud" el tiempo de la agonía de Diego Armando Maradona ante la pregunta del fiscal Cosme Iribarren. Sin embargo, reconoció que luego del análisis de diferentes pericias y elementos se concluyó que la agonía fue de "12 horas" y que el cuadro que presentaba venía formándose con tiempo.

“Nosotros interpretamos unas 12 horas de agonía para que llegue a este cuadro”, afirmó Casinelli. Asimismo, dio precisiones acerca del estado del cuerpo: "Tenía la cara hinchada, los dedos de la mano hinchados, los pies, todo. El abodimen era líquido. Tenía un edema generalizado, o sea, hay agua en todos lados”.

Durante su testimonio, se reprodujeron videos sobre cómo se realizó la autopsia. En este punto, el representante del Ministerio Público Fiscal consultó si era normal esa cantidad de agua, a lo que el forense dijo que no. “Lo normal es no tener agua, él tenía 3 litros en el adomen. Esto se forma en por lo menos una semana, diez días", puntualizó.

Gianinna Maradona durante el segundo juicio por la muerte de su padre.

Acerca de la causa de la muerte del exmediocampiosta de Boca y Nápoli, sostuvo que se debió un “edema agudo de pulmón” y una “insuficiencia cardíaca” y que su corazón estaba aumentado de tamaño por una “miocardiopatía dilatada”. También afirmó que el examen post mortem determinó que Maradona falleció entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía.

Caso Maradona: El peso del pulmón izquierdo y el corazón

El director de Medicina Legal de la fuerza bonaerense también definió que el corazón de Diego estaba "notablemente aumentado de tamaño" con un peso de "503 gramos". Allí, informó que "uno normal pesa entre 350 y 360” y que los antecedentes del exdeportista por su consumo de cocaína y alcoholismo habían afectado a las arterias. En ese contexto, aclaró: "Responde a un cuadro de insuficiencia cardíaca. En este caso no es súbito”.

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