Policía de civil se defendió de un robo a tiros, detuvieron a un sospechoso y buscan a un prófugo

Un policía bonaerense que estaba de civil repelió a tiros a dos delincuentes que intentaron robarle el auto en la puerta de su casa, en Florencio Varela. El hecho ocurrió el domingo 3 por la noche, cerca de las 22.30, en la zona sur del conurbano. Tras el enfrentamiento, uno de los sospechosos fue detenido y el otro logró escapar. No se registraron heridos.

Según el testimonio del policía, todo sucedió cuando llegaba a la vivienda para buscar a su nieta. En ese momento fue sorprendido por dos ladrones, uno de ellos armado, que lo amenazaron para robarle su Peugeot 208 blanco. “Estaba llegando para retirar a mi nieta y cuando me doy vuelta para abrirle la puerta, ya los tenía encima”, relató.

De acuerdo a su declaración, el delincuente armado lo intimidó a punta de pistola y le exigió que bajara del auto amenazándolo de muerte.

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Las cámaras de seguridad de la zona captaron toda la secuencia. En las imágenes se observa cómo los asaltantes obligaron al policía a bajar del auto y permanecer sentado en el asfalto, mientras uno de ellos se coloca en el asiento del conductor y el otro de acompañante. Se puede observar también que una mujer toma rápidamente a una niña que salía de la vivienda y la vuelve a entrar, en medio de la tensión. Se confirmó que se trataba de la nieta del policía.

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El enfrentamiento y la fuga



La situación dio un giro cuando el hombre, ya en el suelo, se identificó como policía y sacó su arma reglamentaria. En ese instante comenzó a dispararles a los delincuentes que se encontraban en su auto. Ambos bajaron y huyeron a pie. No hubo ninguna persona herida.

Minutos después, el personal policial desplegó un Operativo Cerrojo en la zona. Como resultado, uno de los sospechosos fue localizado a unas cinco cuadras del lugar, oculto en el patio de una vivienda ubicada sobre Diagonal Los Tilos al 500.

El detenido fue identificado como Joel Cejas P. de 27 años, quien cuenta con antecedentes. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola 9 milímetros, un cargador y dos municiones intactas.

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La causa quedó a cargo de la UFI N°5 de Florencio Varela, dirigida por el fiscal Federico Pagliuca, quien imputó al detenido por “robo agravado por el uso de arma de fuego” y “violación de domicilio”. La Fiscalía de Flagrancia N°12 interviene en la búsqueda del segundo sospechoso, que continúa prófugo.

CS/LT