Un terrible choque frontal provocó la muerte de una mujer de 32 años y su hija, una beba de apenas un año, luego de que el vehículo en el que viajaban impactó contra un camión en la provincia de San Luis. El marido de la mujer, era quien conducía al momento del impacto, está internado con serias heridas tras el accidente.

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 2 de mayo sobre la ruta nacional 146, a la altura del kilómetro 161, cerca de la localidad Beazley, en el Departamento Juan Martín de Pueyrredón en San Luis, cuando la camioneta en la que viajaban las víctimas por causas que se investigan terminó impactó de frente contra un camión de carga.

Silvina Enriquez, la mujer policía de 32 años que murió en un choque frontal con un camión en San Luis.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas y otros medios locales, la mujer policía que falleció en el accidente fue identificada como Silvina Enriquez, que prestaba servicios en la Policía Federal y se encontraba de licencia. Tanto ella como su hija fallecieron en el acto.

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El conductor de la camioneta y pareja de Enriquez resultó herido luego del impacto y fue derivado de urgencia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, donde llegó y permanece internado.

Un choque entre un patrullero y un auto dejó un saldo de siete heridos​

Sobre la dinámica del accidente, reiteramos que las circunstancias aún se encuentran bajo investigación, pero el vehículo utilitario en el que circulaban la mujer, su pareja y su hija impactó de frente contra un camión que circulaba en sentido contrario y la enorme disparidad derivó en que como es habitual los viajeros del utilitario tuvieran ese trágico saldo.

El hecho generó una enorme conmoción y tanto efectivos policiales como allegados de las víctimas participaron del velatorio y despedida que se realizó alrededor de las 10:30hs de este sábado en Salto de Las Rosas, según indicó el medio Info Ya.

AS./HB