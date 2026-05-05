La Plata: una mujer grabó a su bebé con un revólver y quedó detenida

Una mujer fue detenida en La Plata luego de que en redes sociales se volviera viral un video donde se ve a su bebé manipulando un arma de fuego mientras ella lo alentaba y se grababa la situación. La Policía Bonaerense intervino en el caso, allanó el domicilio y arrestó a la madre del nene junto a otras dos personas.

"Guardala, guardala, eso. Hijo, a ver mostrame, ¿qué tenés ahí?", pregunta la mujer mientras se ve al niño sentado en una sillita de bebé y ocultando un revólver debajo de la bandera para apoyar la comida. "La está acomodando. Dale, dale", agrega la madre, quien habría sido quien registró la escena en video

Pocos segundos después, el bebé saca el arma, la guarda y la vuelve a sacar ante los vítores de su madre, repitiendo la secuencia. "¿Para qué es eso, para los giles?", se escucha que agrega la mujer mientras el pequeño manipula el arma de fuego.

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Las imágenes no tardaron en volverse virales en redes sociales, donde causaron gran indignación y derivaron en una investigación de oficio que implicó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle 116, entre 515 y 516 en la ciudad de La Plata.

Durante el allanamiento los efectivos policiales detuvieron a Brisa Ariana Rodríguez, apodada "La Tumba", una mujer de 24 años que sería la madre del bebé. También fueron detenidos a María del Valle Godoy (39) y Nahuel Gabriel Melgarejo (35).

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Mediante el operativo los uniformados de la fuerza bonaerense también secuestraron drogas, municiones y armas. En concreto, incautaron un revólver de color negro sin marca ni serie con tres municiones colocadas, una réplica de revólver de color gris, una munición calibre 32, 297 gramos de marihuana y 9 envoltorios de clorhidrato de cocaína.

En el caso intervino la UFI N°17 y N°18. Las autoridades finalizaron con el operativo y labraron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de Narcotráfico y luego procedieron a dar intervención a las autoridades judiciales de turno y al servicio de niñez y adolescencia de La Plata, los cuales tendrán una entrevista con la madre del niño.

AS/ff