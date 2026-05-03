Comisario a los tiros: mató a un adolescente e hirió a otro

Un comisario de la Bonaerense con más de tres décadas en la fuerza quedó en el centro de una investigación judicial tras un violento enfrentamiento armado ocurrido en San Francisco Solano, donde mató a un adolescente e hirió a otro en el marco de un presunto intento de robo.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el episodio se produjo este jueves cerca de las 21.30, cuando Sergio Argentino Aldecoa, de 50 años, circulaba en su moto por la calle 894 en dirección a la avenida San Martín.

En ese trayecto fue interceptado por dos jóvenes que se movilizaban en otro rodado.

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Según su declaración, uno de los atacantes descendió del vehículo y le apuntó con un arma de fuego. En ese momento, Aldecoa se identificó como policía y dio la voz de alto. La situación escaló de inmediato: los agresores comenzaron a disparar y el comisario respondió con su arma reglamentaria.

El intercambio de disparos se extendió por varios segundos. En la escena quedaron vainas de distintos calibres, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento cruzado. Uno de los adolescentes cayó herido en la vía pública y murió minutos después, mientras que el otro logró escapar inicialmente.

El propio Aldecoa también estuvo en riesgo. El parte policial consignó que su casco presentaba al menos dos impactos de proyectil, uno en el lateral y otro en la parte posterior, lo que evidencia la cercanía y la intensidad del ataque.

Junto al cuerpo del menor fallecido se halló un arma de fuego —presuntamente calibre .22— y una navaja. Esos elementos fueron secuestrados en el lugar, aunque el procedimiento se vio alterado por la llegada de familiares, que intentaron interferir en la escena y agredieron al personal policial.

En paralelo, el segundo involucrado, de 15 años, ingresó al hospital de Solano con una herida de bala en el muslo. Fue trasladado por familiares y quedó bajo custodia. Durante la revisión médica, se secuestró entre sus prendas una vaina servida, que será peritada.

La fiscalía dispuso las primeras medidas bajo la carátula de averiguación de ilícito y ordenó preservar la escena hasta la llegada de una fuerza federal, que quedó a cargo de los peritajes para reconstruir la secuencia de disparos y determinar responsabilidades.

En cuanto al menor herido, la intervención quedó en manos de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso su custodia y posterior traslado a un instituto una vez que reciba el alta médica.