El juicio por la muerte de Diego Maradona, por la que están imputados siete profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su recuperación, retomó las audiencias con una etapa crucial. Este martes, se conocieron las declaraciones de los dos médicos forenses que realizaron la autopsia del exfutbolista, quienes coincidieron en que el cuerpo "tenía espuma, el abdomen tenso y edematizaciones", y que su corazón estaba "agrandado".

Se trata de los médicos Carlos Mauricio Cassinelli y Federico Corasaniti, quienes ya habían brindado su testimonio el año pasado en el primer debate por el fallecimiento ex jugador de Boca, Nápoli y la Selección Argentina, que finalmente fue anulado tras el escándalo de la exjueza Julieta Makintach. La caída del proceso anterior, generó que ambos fueran convocados nuevamente para repetirlo.

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Casinelli había dicho que Maradona falleció como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y detectó una “miocardiopatía dilatada”. Al mismo tiempo, describieron que el cuarto de la casa en la que Diego cursaba una internación domiciliaria estaba "tabicado" y "a oscurar", y no presentaba aparatología médica.

Una de las preguntas clave gira en torno al tiempo de "agonía", ya que habían estimado que el entonces entrenador de Gimnasia de La Plata sufrió un largo período, que no habría sido advertido. Este punto fue cuestionado por el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados, y en caso de confirmarse podría perjudicar a los imputados.

Además del ex médico de cabecera de Maradona, están imputados por "homicidio simple con dolo eventual" la psiquiatra Agustina Coschov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni. La enfermera Dahiana Madrid, en tanto, será juzgada en un juicio por jurados.

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