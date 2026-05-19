La Justicia busca establecer si la muerte de un adolescente de 15 años ocurrida en Chascomús fue consecuencia del acciddente de tránsito que sufrió o de la posterior golpiza que recibió por parte de un vecino tras el choque.

La autopsia N°1282/2026 realizada en la Morgue Judicial de la Nación por el determinó que las causas de muerte de Kevin Martínez fueron “politraumatismos” y “hemorragia interna”.

El resultado forense quedó incorporado a la investigación que intenta reconstruir qué lesiones fueron provocadas por el impacto vial y cuáles podrían haber derivado de la agresión denunciada por familiares y testigos.

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El caso generó conmoción en la ciudad bonaerense luego de que el adolescente muriera tras ser atropellado y posteriormente golpeado por un vecino del barrio. El chico iba en una moto con otra persona que la conducía.

El hecho ocurrió el martes pasado en el cruce de las calls Jacarandá y Julián Quintana. Tras el choque, y mientras el personal de una ambulancia asistía al conductor de la moto, Kevin quedó en el lugar a la esperando ser revisado. Fue entonces cuando, según denunció la familia, un vecino de la zona, identificado como Marcelino, se acercó y lo agredió. Quedó registrado en un video y el reclamo familiar estalló..

La madre del chico, Romina, dijo a TN que no existía ningún vínculo previo entre su hijo y el hombre que lo atacó. “El video muestra cómo él se mueve de manera cómoda en el lugar, sin ninguna alteración. Pensó en qué momento golpear a mi hijo, que fue cuando lo esposaron y quedó sin sus manos libres. Ahí decidió actuar de una manera que no tiene explicación”, explicó.

Los familiares cuestionaron que ninguna de las personas presentes haya intervenido para frenar la situación. “Nadie hizo nada para evitar que le peguen”, dijo la abuela del adolescente.

Este lunes por la tarde, familiares, amigos y vecinos marcharon por la ciudad para pedir justicia. La movilización llegó hasta la comisaría local.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia analiza pericias, testimonios y registros de cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas en el hecho. Un elemento que tienen en cuanta es que los ocupantes de la moto iban sin casco, pero la participación del agresor está en la mira.

LT