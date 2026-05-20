Irán advirtió que responderá fuera de Medio Oriente si Estados Unidos vuelve a atacar

La República Islámica de Irán advirtió que tomará represalias más allá de Oriente Medio si Estados Unidos o Israel reanudan los ataques contra la República Islámica, tras las renovadas amenazas del presidente Donald Trump.

EE.UU. e Irán parecen estancados sobre cómo transformar su frágil alto al fuego en una paz más permanente, mientras ninguna de las dos partes ha moderado su retórica beligerante en los últimos días.

Trump declaró el martes por la noche que podría ordenar una nueva ronda de ataques en los próximos días mientras intenta obligar a Irán a hacer concesiones sobre su programa nuclear y reabrir el estrecho de Ormuz para reducir los precios de la energía.

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“Si se repite la agresión contra Irán, la guerra regional que se había prometido esta vez se extenderá más allá de la región”, advirtió el miércoles el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según la agencia semioficial Tasnim. La Guardia Revolucionaria, que ganó aún más influencia sobre la toma de decisiones en Irán desde que comenzó la guerra a fines de febrero, prometió “golpes devastadores en lugares que no se esperan”.

Irán lanzó drones y misiles contra varios países cuando EE.UU. e Israel iniciaron la guerra. Además de Israel y los Estados árabes del Golfo, los blancos también incluyeron Turquía y Chipre. Aunque las fuerzas armadas iraníes quedaron debilitadas por los ataques aéreos hasta que se acordó una tregua el 8 de abril, aún mantienen capacidad para atacar a otros países.

“Espero que no tengamos que ir a la guerra, pero quizás tengamos que darles otro duro golpe”, dijo Trump a periodistas. Consultado sobre cuánto tiempo esperaría, respondió: “Dos o tres días, quizás viernes, sábado, domingo. Tal vez a comienzos de la próxima semana”.

Los precios del petróleo se han mantenido estables esta semana y el Brent cotiza en torno a US$110 por barril, aunque acumula un alza del 80% este año. Ello ha contribuido a desencadenar una venta masiva de bonos gubernamentales en todo el mundo durante la última semana en medio de las crecientes preocupaciones por la inflación.

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Hasta ahora, Irán ha rechazado las exigencias de Trump de renunciar a su uranio altamente enriquecido o comprometerse a no volver a procesar el material radiactivo. Teherán insiste en enriquecer uranio para la producción de energía nuclear, mientras Washington teme que quiera fabricar una bomba atómica, algo que los líderes iraníes han negado.

El doble bloqueo naval también es un punto clave de conflicto. Teherán quiere que EE.UU. levante su bloqueo sobre los puertos iraníes antes de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico comercial, incluidos los buques petroleros y de gas natural licuado.

“Después de casi tres meses de guerra, los objetivos de Trump parecen lejos de alcanzarse e Irán emerge golpeado, pero fortalecido con una nueva influencia global”, dijeron los analistas de Bloomberg Economics Dina Esfandiary, Becca Wasser y Ziad Daoud. “El riesgo de una nueva escalada sigue presente porque ambas partes están demasiado alejadas para alcanzar un acuerdo, aunque es poco probable que más combates produzcan un avance estratégico”.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, mostró un tono algo más positivo sobre las negociaciones, mediadas principalmente por Pakistán, aunque dijo que una nueva ronda de combates es posible.

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“Creemos que hemos avanzado mucho; creemos que los iraníes quieren llegar a un acuerdo”, dijo el funcionario el martes.

Reanudar la campaña militar es la “opción B”, afirmó Vance. “Pero eso no es lo que quiere el presidente. Y tampoco creo que sea lo que quieren los iraníes”.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se encuentra en Teherán por segunda vez en menos de una semana para mantener conversaciones con funcionarios iraníes, informó la agencia estatal Islamic Republic News Agency, citando una fuente diplomática pakistaní.

El lunes, Trump dijo que frenó nuevos ataques a pedido de Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos, tres aliados clave de Washington en Medio Oriente.