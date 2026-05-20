José Antonio Kast destituyó a la ministra de Seguridad a dos meses de asumir la presidencia de Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, destituyó a su ministra de Seguridad poco más de dos meses después del inicio de su gobierno, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de sus principales promesas para reducir el crimen y la inmigración ilegal.

Martín Arrau, actual ministro de Obras Públicas, reemplazará a Trinidad Steinert, anunció Kast en declaraciones televisadas el martes por la noche, apenas 69 días después del inicio de su administración. El presidente también destituyó a la vocera, Mara Sedini, y dicho cargo será asumido por el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Louis de Grange será el nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas.

Kast asumió el cargo el 11 de marzo tras realizar ambiciosas promesas para combatir la delincuencia y la migración clandestina. Pero expulsar a migrantes irregulares ha resultado más difícil de lo previsto, y la oposición incluso cuestiona si existe un plan de seguridad detallado.

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Economía chilena se contrae pese al optimismo por las reformas de Kast

Kast defendió a su administración la semana pasada y afirmó que su promesa de campaña de expulsar a 300.000 personas del país “el primer día” fue una “hipérbole” y no debía tomarse literalmente.

“El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo, ve el cierre de la frontera, los aviones saliendo con migrantes irregulares”, dijo Kast.

Mientras tanto, la salida de Sedini se produce tras una serie de errores en declaraciones oficiales. En marzo, la Contraloría General de la República pidió a su equipo entregar respaldo factual sobre publicaciones en redes sociales que afirmaban que el Estado de Chile estaba en bancarrota.