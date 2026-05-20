La UE acelera la entrada en vigor de acuerdo comercial con Estados Unidos por presión de Trump

La Unión Europea finalizó el texto de su acuerdo comercial con Estados Unidos tras meses de negociaciones, superando un obstáculo clave para ratificar el pacto antes de la fecha límite con la que amenazó el presidente Donald Trump para imponer aranceles más altos.

Los legisladores de la UE y los Estados miembros alcanzaron el acuerdo la madrugada del miércoles, según la presidencia rotatoria del bloque, ejercida por Chipre, al superar disputas pendientes que habían contribuido a demorar su implementación.

El acuerdo, que se alcanzó inicialmente en julio pasado, contempla que la UE elimine los gravámenes sobre bienes industriales estadounidenses a cambio de un techo arancelario del 15% para las exportaciones del bloque.

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El Parlamento Europeo y los países de la UE votarán ahora para ratificar el texto finalizado. Trump ha dicho que, si el acuerdo no entra en vigor antes del 4 de julio, elevará los aranceles sobre los automóviles europeos desde el 15% al 25%.

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El acuerdo del miércoles debería ayudar a calmar las tensiones comerciales transatlánticas, que se han intensificado en las últimas semanas mientras Trump arremete contra sus aliados europeos por cuestiones económicas y por la guerra en Irán.

“Mantener una asociación transatlántica estable, predecible y equilibrada redunda en interés de ambas partes”, dijo Michael Damianos, ministro de Comercio chipriota, en un comunicado. “Hoy, la Unión Europea cumple sus compromisos”.

Anteriormente este mes, Trump acusó a la UE de demorarse en ratificar el pacto comercial con Estados Unidos y amenazó con imponer aranceles más altos a los autos y camiones del bloque. Luego fijó un plazo en julio para la UE tras hablar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la máxima ejecutiva del bloque.

Las exitosas negociaciones de la noche deberían permitir que la UE cumpla ese objetivo. Se espera que el Parlamento Europeo ratifique el acuerdo en una sesión el 16 de junio, y que las capitales de la UE lo hagan poco después.

“La UE cumple lo que promete, mientras defiende nuestros intereses”, escribió en X el jefe de Comercio de la UE, Maros Sefcovic. “Una vez aprobado, impulsará la estabilidad y la cooperación transatlánticas”.

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Aun así, la comisión, que gestiona los asuntos comerciales de la UE, ha dicho que mantiene opciones para proteger los intereses del bloque si Trump cumple su amenaza de elevar los gravámenes.

Aunque Estados Unidos ha implementado parcialmente el acuerdo comercial, los legisladores de la UE bloquearon repetidamente su ratificación, primero por las amenazas de Trump de anexar Groenlandia y luego después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara el régimen arancelario global de Trump.

El Parlamento Europeo finalmente aprobó el acuerdo en marzo, pero añadió múltiples enmiendas a la legislación. Entre ellas había una estipulación de que el acuerdo no se implementaría hasta que Estados Unidos cumpliera sus compromisos y una fecha de expiración en marzo de 2028, salvo que ambas partes acordaran una extensión.

Los negociadores acordaron el miércoles una fecha de expiración a fines de 2029, en lugar de 2028, y también adoptaron más medidas destinadas a proteger a las industrias de la UE de un repunte repentino de las importaciones estadounidenses. Pero dejaron fuera la disposición que habría demorado la implementación hasta que Estados Unidos cumpliera sus compromisos.

Los legisladores se mostraron mayormente satisfechos.

“Una de las canciones famosas de los Rolling Stones es ‘You Can’t Always Get What You Want’. En términos de contenido, lo conseguimos”, dijo Bernd Lange, jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, en un comunicado a Bloomberg News.

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En particular, el texto completado incluye nuevo lenguaje destinado a abordar las preocupaciones de larga data de la UE sobre los aranceles estadounidenses a los metales.

En agosto pasado, Estados Unidos decidió ampliar un arancel del 50% a los metales a cientos de productos que incluyen acero y aluminio, como motocicletas y vajilla. La medida no violó explícitamente los compromisos asumidos por Estados Unidos bajo el pacto comercial, pero muchos europeos argumentaron que, aun así, vaciaba de contenido el techo arancelario del 15%.

La madrugada del miércoles, los negociadores de la UE insertaron una cláusula que permite a la comisión suspender el acuerdo comercial si los aranceles sobre los productos que usan acero y aluminio superan el 15% después de 2026.

Además, el texto final faculta a la comisión a pausar el pacto si Estados Unidos incumple sus compromisos.

La atención se centrará ahora en Estados Unidos para ver cómo reacciona a los ajustes de la UE. Funcionarios de Trump han advertido previamente al bloque no modificar el acuerdo inicial alcanzado en julio pasado.

“No aceptamos” los cambios que buscaban los legisladores de la UE, dijo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a Bloomberg Television anteriormente este mes.